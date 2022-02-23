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快訊／本土增2例！境外增54例　無死亡個案

▲國內今（23）日增2例本土個案。（圖／指揮中心）
▲國內今（23）日增2例本土個案。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-02-23 14:08:20｜2022-02-23 14:50:39

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增56例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及54例境外移入(31例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

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指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為32例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(7例)、菲律賓及越南(各4例)、新加坡及日本(各2例)、瑞士、韓國、澳大利亞、土耳其、巴西、馬來西亞、印度、印尼及加拿大(各1例)移入；另26例調查中。入境日介於去(2021)年12月23日至今(2022)年2月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,216,454例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,196,027例排除)，其中20,156例確診，分別為4,708例境外移入，15,394例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。（編輯：林莞茜）

▲本土今（23）日新增2例。（圖／指揮中心）
▲本土今（23）日新增2例。（圖／指揮中心）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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