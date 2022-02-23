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電金傳齊彈！台股重回萬八　收18055.73點漲86.44點

▲台股今（23）日開低走高，終場上漲86.44點，收在18055.73點。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台股今（23）日開低走高，終場上漲86.44點，收在18055.73點。（圖／NOWnews 資料照片）

記者顏真真/台北報導

2022-02-23 14:12:19

美國對俄羅斯採取第一波制裁，美股應聲重挫，台股今（23）日開低震盪走高，並重返萬八之上，終場上漲86.44點，收在18055.73點，漲幅0.48%，成交金額2689.88億元，航運股更領攻漲了3.29%，其中榮運收漲停，而台積電股價開低後一度翻紅，最後仍不敵賣壓，終場收跌在625元，跌幅0.32%。

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俄羅斯侵犯烏克蘭，美國總統拜登公布對俄國第一波制裁，美股賣壓沉重，3大指數跌幅都超過1%，其中道瓊工業指數盤中一度跌近715點，終場重挫482.57點，跌幅1.42%，收在33596.61點；標普500指數下挫44.11點，跌1.01%，收在4304.76點；以科技股為主的那斯達克指數下跌166.55點，跌幅1.23%，收在13381.52點；費城半導體指數下挫28.23點，跌0.83%，收3356.07點。

台股今日以17954.75點、下跌14.54點開出，之後震盪翻紅，並重回萬八之上，尤其在航運股帶頭領攻下，大盤指數一度衝上18109.28點，上漲139.99點，之後漲勢收斂，終場上漲86.44點，收在18055.73點，漲幅0.48%。

在類股表現上，今日除電器電纜及橡膠收黑外，其餘都是紅通通，其中航運股終場更上漲3.29%，玻璃陶瓷、油電燃氣及通信網路類股漲幅都超過1%，半導體類股也翻紅小漲0.03%，但台積電仍收黑在625元，跌0.32%，聯電則漲1.52%，聯發科也收漲0.9%。

至於其他個股表現，今日表現強勢的航運股，榮運漲停作收，長榮航漲7.74%，華航漲6.5%，貨櫃三雄的萬海收盤亦漲4.68%，陽明有2.2%漲幅，長榮也漲了1.75%。
 

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