胡睿兒假釋25天　臉書PO驚人之舉「終於復活了」

31歲男團「Under Lover」成員胡睿兒，2018年在前妻林采緹臨盆之際，在台北市夜店撿屍性侵辣妹，被依乘機性交罪判刑2年定讞，日前入監服刑2度聲請假釋獲准，上個月28日重獲自由。他昨（22日）重啟近10萬人追蹤的臉書，放上不雅手勢的自拍，粉絲紛紛留言，盼能快點聽到他的新歌。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-23 14:13:34｜2022-02-23 14:32:00
胡睿兒昨下午在臉書粉專發文：「我的fb終於復活了！感恩餒。」並附上穿潮服，拉下口罩，對鏡頭比中指的照片，許多粉絲驚喜回應，「狂賀」、「歡迎歸隊」、「恭喜」、「生活規律讓皮膚精氣神都變好了」、「等你創作新歌了」、「你回來了耶！耶～終於可以聽你唱歌了」！
出獄當天，胡睿兒表示，出來後第一件事情就是要陪家人過年、圍爐，讓媒體浪費時間等他感到抱歉；先前案件判決定前，胡睿兒受訪表示，做了對不起林采緹的事，坦言對方不諒解，「她對我懷恨在心」，自己只能盡力彌補，做好應盡的責任。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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