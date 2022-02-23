福原愛無視江宏傑兒女！日媒揪2關鍵勸阻「別婚頭」

日本桌球好手福原愛與江宏傑去年7月離婚後，未返台探視一雙兒女，反而和橫濱不倫男傳出再婚喜訊，讓外界相當訝異，日媒「週刊女性PRIME」兩性評論作家就指出兩個原因，認為福原愛並不適合結婚，要她對再婚好好思考，不要一時為愛「婚了頭」。





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▲福原愛（右）跟江宏傑婚後，常在社群平台展現浪漫一面。（圖／江宏傑臉書）

福原愛和江宏傑之前參加實境節目《幸福三重奏》，互動充滿粉紅泡泡，親吻、擁抱放閃樣樣來，常接受婚姻諮詢的日本兩性評論者仁科友里表示，很多女性容易沉浸於「戀愛中的浪漫氛圍」，但踏入婚姻中全然不同，除了要忠貞不二，還要面臨許多婚後的家庭問題，一旦浪漫氛圍消失，會失去對婚姻的盼望，轉而投向第三者的懷抱，進入下一場戀愛情境裡。福原愛經歷5年家庭生活，逐漸失去愛情裡的浪漫，還要面臨異鄉習慣差異、婆媳問題，才會拋下兒女，在橫濱男身上找到溫暖。





再者，福原愛以為了創業為由，主動向橫濱男諮詢意見的行為，也被認為根本不適合婚姻，仁科友里說，許多親密關係都是由諮詢行為開始，一般女性若遇到困擾，應該會找同性詢問意見，而福原愛卻主動接觸異性，彼此間產生微妙關係，打破原有的界線，這也是一種不適合婚姻的行為。





▲福原愛（左）和橫濱男正式交往，常常外出約會。（圖／翻攝《NEWSポストセブン》）

曾為許多婚姻失和案例做諮詢，仁科友里說，「女性偏好戀愛的浪漫天性」、「向非專家的異性諮詢」，這兩者行為都是不適任婚姻的外在展現，她認為福原愛有這兩個偏向，建議她不要太快婚頭，避免重蹈覆轍！



