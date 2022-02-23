專制vs.民主！新冷戰開打　紐時：全球恐正面臨秩序重組

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有美國官員認為，這是中俄關係的轉折點，也是公然對美國和歐洲挑戰。中國和俄羅斯宣布，他們將與其他國家合作，「促近真正的民主」，對抗美國領導的意識形態和制度，建立一個專制國家不受挑戰的世界新秩序。
前美國小布希總統國安顧問海德里（Stephen Hadley）表示，中俄聯合聲明是「兩國全球領導地位的宣言」。前美國總統川普國安顧問波頓也在《華爾街日報》撰文指出，中俄兩國的利益在未可預見的未來能夠互補，這種夥伴關係將會持續下去。
卡內基莫斯科中心「在亞太的俄羅斯」計畫主任加布耶夫（Alexander Gabuev）表示，中俄在2008年解決了領土紛爭，並加強了軍事合作，這使莫斯科有信心將部署在東部的部隊轉移到烏克蘭附近，為可能的入侵做準備，這也始中蒙邊境地區的俄軍規模降至1922年以來的最低水平。加布耶夫也指出，中俄聯合聲明是明確公之於眾的里程碑，但最重要的合作往往在表面下發生，美國應高度關注俄羅斯出售武器給中國軍方。
美歐的官員表示，中俄之間實際意義上的互不侵犯協議令人擔憂，這可能將導致世界秩序重組。華府官員指出，美國將努力建立和加強民主國家聯盟，包括新的歐洲和亞太戰略集團，並幫助其發展先進的軍事能力，顯示著一種新型冷戰上演。
但在美國與中國和俄羅斯的衝突加劇之下，其型態將會與先前美蘇冷戰時期不同。中國的貿易經濟與包括美國在內的其他國家深度整合，而俄羅斯則是歐洲重要的能源出口國。因此這3個國家的政府無法完全阻止彼此之間的商業交流。
《華爾街日報》分析，蒲亭的目標是重塑後冷戰時代的歐洲格局，打擊美國領導的世界秩序。約翰霍普金斯大學歷史學教授薩羅特（Mary Sarotte）表示，蒲亭正在尋求在俄國周圍建立緩衝區，用強硬手段恢復與美國平起平坐的超級大國地位。