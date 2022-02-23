中國超越北韓成「韓國最大威脅」 民調：7成支持有核武
俄烏局勢緊張令外界多關注是否會演變成核武戰爭，而對韓國來說，北韓過去亦擁核自重成為外交談判上的籌碼。根據《韓聯社》報導最新民調結果顯示，超過七成的韓國國民支持該自主研發核武器，此外也有超過半數的國民認為，中國將在未來十年內逐漸擠下北韓成為韓國的最大威脅。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-23 14:29:55
美國智庫芝加哥全球事務委員會（CCGA）去年委託韓國民調公司，於去年12月1日至4日對韓國一共1500名成年國民進行民意調查，日前《韓聯社》報導相關結果指出，在受訪者之中有高達71％國民認為韓國應該自主研發核武器，僅有26％反對研發。
由於核武國在國際談判或外交斡旋上，往往多了一項關鍵性的優勢，在國防上也備有自保能力，超過56％受訪者表示希望美國在韓部署核武，但仍有40％受訪者採反對態度；不過在韓國自行研發核武與美製核武的選項當中，高達67％的韓國國民選擇自主研發，大幅超車美製核武的9％，剩下的24％受訪者則不贊成韓國境內上設有核武。
此外，被問及韓國目前最大的威脅時，有46％的國民將北韓視為最大威脅，緊接著便是有33％的國民將中國視為最大威脅；而在問及十年內的國際局勢時，高達56％的受訪者認為中國將是韓國的最大威脅，北韓則跌落至22％。
目前韓國進口原物料多仰賴中國，加上文在寅在國際上總選擇偏袒中國的外交政策，導致不少國內民眾對於中國感到反感，尤其是去年中國宣布限制尿素出口，使韓國陷入「尿素荒」導致物流幾乎癱瘓，如今透過數據看來，韓國民眾認為中國的威脅將在未來10年內與日俱增，有朝一日甚至將會超過北韓。