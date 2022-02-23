玉闕朝仁宮捐贈爆閃燈　讓你我安全返家

台中烏日警分局所轄三和派出所幅員遼闊，轄區內高鐵站區連接74匝道車潮較多、通往大肚區望高寮的路段多為轉彎及邊坡路段，且燈光昏暗，容易發生較嚴重的交通事故，為有效降低交通事故發生，由市議員賴順仁發起組成的「順仁兄弟會」偕同烏日區玉闕朝仁宮捐贈太陽能LED爆閃燈，提醒用路人行經時減速慢行注意安全。

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賴順仁表示，交通事故釀成的不幸，不只是個人遺憾，可能造成整個家庭及社會沈重負擔。兄弟會與玉闕朝仁宮募集25萬捐贈爆閃警示燈，藉由警示燈閃爍紅藍燈光，有如警方攔檢，能讓用路人慢下車速，注意行車安全。有會員就笑說，夜間遠遠看到路口的紅藍閃燈，真會以為是攔檢，不自覺的就踩煞車。

18 日「順仁兄弟會」偕同烏日區玉闕朝仁宮捐贈16組太陽能LED爆閃燈予烏日警分局三和派出所使用，因鑒於三和所轄區內高鐵站區連接74匝道車潮較多、通往大肚區望高寮的路段多為轉彎及邊坡路段，且燈光昏暗，容易發生較嚴重的交通事故，希望藉由爆閃燈的設置來降低事故的發生率。

三和所長邱量虔表示，捐贈的爆閃燈設置在轄區內的易肇事路口及燈光較昏暗等轉彎邊坡道路，尤其是轄區內成功西路通往望高寮之路段，夜間燈光昏暗視線不佳，加上彎道角度大且多為邊坡，時常會發生轉彎時車速過快掉落邊坡之意外，而爆閃燈在夜間時更能增加警示效果，提醒用路人行經該路段時能提高警覺並放慢車速，以免憾事發生。