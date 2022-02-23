玉闕朝仁宮捐贈爆閃燈　讓你我安全返家

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴順仁表示，交通事故釀成的不幸，不只是個人遺憾，可能造成整個家庭及社會沈重負擔。兄弟會與玉闕朝仁宮募集25萬捐贈爆閃警示燈，藉由警示燈閃爍紅藍燈光，有如警方攔檢，能讓用路人慢下車速，注意行車安全。有會員就笑說，夜間遠遠看到路口的紅藍閃燈，真會以為是攔檢，不自覺的就踩煞車。
18日「順仁兄弟會」偕同烏日區玉闕朝仁宮捐贈16組太陽能LED爆閃燈予烏日警分局三和派出所使用，因鑒於三和所轄區內高鐵站區連接74匝道車潮較多、通往大肚區望高寮的路段多為轉彎及邊坡路段，且燈光昏暗，容易發生較嚴重的交通事故，希望藉由爆閃燈的設置來降低事故的發生率。
三和所長邱量虔表示，捐贈的爆閃燈設置在轄區內的易肇事路口及燈光較昏暗等轉彎邊坡道路，尤其是轄區內成功西路通往望高寮之路段，夜間燈光昏暗視線不佳，加上彎道角度大且多為邊坡，時常會發生轉彎時車速過快掉落邊坡之意外，而爆閃燈在夜間時更能增加警示效果，提醒用路人行經該路段時能提高警覺並放慢車速，以免憾事發生。
烏日警分局長吳銘淵特別感謝「順仁兄弟會」、烏日玉闕朝仁宮，並稱此善舉不但提升轄內交通安全，更能有效防制交通事故發生，爆閃燈的警示效果讓更多用路人能夠平安返家，守護民眾生命財產安全，真是莫大的功德。並呼籲用路人行經路口應減速慢行，勿貪一時之快，保護自己也兼顧其他用路人安全，確保人民生命及財產安全。