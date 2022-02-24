2年沒見面親弟澳洲染疫！男星慌了 找她幫忙跨海打氣
有著「熱帶浪漫男子」稱號的創作歌手雷擎，於日前釋出了與壞特?te合作曲目《Stars》的MV， 《Stars》這首歌曲是雷擎於去年疫情三級警戒時期的創作，當時他與去澳洲工作的弟弟分隔兩地，因疫情已兩年多沒見面，而弟弟卻又在異鄉傳來確診的消息，心繫弟弟的雷擎便寫下這首歌曲獻給弟弟，希望能夠傳送勇氣和祝福給親愛的家人。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-24 07:30:00
壞特分享，當初與雷擎是因為有許多共同好友才會認識彼此，在IG上互相追蹤後有時會透過私訊聊天。而兩人合作《Stars》歌曲也是源於IG上的互動，某天雷擎在限動上分享了錄製《Dive & Give》專輯的實況，壞特看到後回覆：「這個地方真酷」，雷擎則玩笑回應：「現在來玩呀」，沒想到剛好真的人在附近的壞特，就真的到錄音室探班拜訪，也順勢加入了雷擎正在錄製的歌曲中。
壞特與雷擎兩人於上週練團時再次合體，透露將會於專場時帶來《Stars》的首次現場版本，壞特提到：「雖然因為網路結緣，但接連的見面讓我跟雷擎變得越來越熟。他常常會跟我分享自己怎麼去籌備這張專輯，所有事情都親力親為，很有執行力也很有想法，自由奔放中又有點嚴謹，是我覺得很值得學習的人。」讓雷擎聽聞後，害羞直呼：「太誇張了啦！」