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巷仔內／綠藉林姿妙打藍成弊案黨　藍能否防止骨牌效應？

▲宜蘭縣長林姿妙涉弊，二度遭檢廉搜索，影響年底選情。（圖／資料照片）
▲宜蘭縣長林姿妙涉弊，二度遭檢廉搜索，影響年底選情。（圖／資料照片）

記者余祥／特稿

2022-02-23 14:39:15

宜蘭縣長林姿妙等人捲入弊案風波，檢廉昨日二度搜索官邸，林姿妙最終80萬元交保，在此敏感時機，不免遭外界聯想與年底九合一選戰有關。不得不說，民進黨真是會選舉，過去每逢選舉必用的「抗中保台」已經失去新鮮感，現在改藉由林姿妙事件把國民黨打成弊案黨，試圖讓支持者信心鬆動，引發骨牌效應，而國民黨此時卻還在內鬥，若不能正視問題，年底選戰恐怕也是兵敗如山倒。

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宜蘭地檢署指揮廉政署偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所等機關人員疑涉貪汙等弊案，事涉土地變更龐大利益，1月14日經漏夜訊問後，林姿妙、羅東鎮長吳秋齡無保請回，但均被列為貪瀆、洗錢等案被告；一個多月後，檢廉昨日二度搜索，包含縣長官邸等6處，林姿妙及其女兒林羿伶等人涉犯貪汙治罪條例等罪，均罪嫌重大，檢方向法院聲請羈押禁見，法院羈押庭決議林姿妙80萬元交保。

雖然檢廉及民進黨政府一再稱國民黨所謂的政治、司法追殺是空穴來風、無中生有，但適逢年底的九合一選戰之際，有此大動作，也不免讓外界聯想是政治凌駕司法。

尤其是，國民黨在地方掌握15個縣市長，可說是地方包圍中央，面對大環境民進黨執政不利，在年底選戰，國民黨更是有拓展版圖的機會，其中，宜蘭縣原先也被視為是藍營的優勢選區，除了現任優勢之外，林姿妙在地方上身段柔軟，執政3年半下來，也獲得不少好評，再加上，綠營在宜蘭始終沒有夠有力的人選，不構成威脅。

不過，在司法大動作追查林姿妙涉弊後，藍營對於選情不敢樂觀，藍營高層認為，第一次檢廉搜索林姿妙，最後是無保請回，坐實了司法為民進黨服務的口舌，因此第一次對於宜蘭的選情並不構成嚴重的傷害，但這一次是小額交保，情況就不相同，後續影響還有待觀察。

民進黨為了選舉手段凶殘，不惜用司法追殺的方式，對待國民黨的執政縣市，無疑就是在抗中保台成效有限之後，又要把國民黨抹成弊案政黨，試圖影響年底選情。

國民黨內憂外患面臨嚴峻的挑戰，現在最重要的應是防止支持者的信心潰散，若民進黨成功將縣市長各個擊破，很有可能會引發骨牌效應，導致國民黨年底選戰兵敗如山倒。

為因應民進黨的政治追殺，國民黨雖也成立中央律師團抗衡，事到如今，更重要的是，國民黨應收拾起自掃門前雪的自私心態，也應停止內鬥內行的老掉牙戲碼，只有團結一致對外，才有可能順利度過，否則被追殺的下一個就可能是你。

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