巷仔內／綠藉林姿妙打藍成弊案黨　藍能否防止骨牌效應？

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雖然檢廉及民進黨政府一再稱國民黨所謂的政治、司法追殺是空穴來風、無中生有，但適逢年底的九合一選戰之際，有此大動作，也不免讓外界聯想是政治凌駕司法。
尤其是，國民黨在地方掌握15個縣市長，可說是地方包圍中央，面對大環境民進黨執政不利，在年底選戰，國民黨更是有拓展版圖的機會，其中，宜蘭縣原先也被視為是藍營的優勢選區，除了現任優勢之外，林姿妙在地方上身段柔軟，執政3年半下來，也獲得不少好評，再加上，綠營在宜蘭始終沒有夠有力的人選，不構成威脅。
不過，在司法大動作追查林姿妙涉弊後，藍營對於選情不敢樂觀，藍營高層認為，第一次檢廉搜索林姿妙，最後是無保請回，坐實了司法為民進黨服務的口舌，因此第一次對於宜蘭的選情並不構成嚴重的傷害，但這一次是小額交保，情況就不相同，後續影響還有待觀察。
民進黨為了選舉手段凶殘，不惜用司法追殺的方式，對待國民黨的執政縣市，無疑就是在抗中保台成效有限之後，又要把國民黨抹成弊案政黨，試圖影響年底選情。
國民黨內憂外患面臨嚴峻的挑戰，現在最重要的應是防止支持者的信心潰散，若民進黨成功將縣市長各個擊破，很有可能會引發骨牌效應，導致國民黨年底選戰兵敗如山倒。
為因應民進黨的政治追殺，國民黨雖也成立中央律師團抗衡，事到如今，更重要的是，國民黨應收拾起自掃門前雪的自私心態，也應停止內鬥內行的老掉牙戲碼，只有團結一致對外，才有可能順利度過，否則被追殺的下一個就可能是你。