監督政府資訊政策　時力提數位科技戰將王景弘選新北議員

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王婉諭指出，王景弘不僅在資訊科技產業具備豐厚經歷，也十分熟悉社福體系的運作，但很少人知道王景弘的另一個身分是特教生父親；此外，板橋區市議員參選人彭盛韶曾任八里愛心教養院的教保員、新莊區市議員參選人吳香君長期關心社福的議題，相信他們都能為新北市的社會福利建構盡一份心力。
邱顯智表示，自己跟王景弘一樣都是嘉義人，都從南部到北部城市奮鬥的嘉義子弟，知道北上打拼的辛苦；從產業到公部門服務，再到爭取新北市議會的入場券，王景弘捨棄了高薪，只為能夠將自己的專才貢獻於社會，希望居住在三重、蘆洲區的嘉義鄉親，可給王景弘一個來為大家服務的機會。
幕後數位戰將走到台前的王景弘說，非常喜歡三重的氛圍，因為有自己家鄉－嘉義的溫暖他；並發現資訊服務作為社會的基礎建設，在很多的中央及地方政府機關的機構中被設計、使用，但鮮少有人能從專業的角度檢視，探討資訊建設的合理性與可能性，希望自己能補上新北市議會這塊長期以來缺乏的拼圖。
新莊區市議員參選人吳香君強調，過去在臺北市議會服務的時候，就發現政府體系在各個層面上的數位化都非常不足，不僅造成洽公民眾的不便，也帶給基層公務員很大的負擔，數位科技這塊是王景弘的強項；社福兒少是時代力量新北團隊共同的政見主軸之一，期待未來能跟王景弘一起監督市政、落實政見。
上次選舉僅差244票就當選的彭盛韶補充，新北市議會是政治貪腐的重災區，詐領助理費、收賄等貪污行為層出不窮，我們不會忘記人民對於第三勢力及新政治的期待；希望能和王景弘、吳香君攜手，共同推動制度面的變革，讓議員助理的薪資公開透明，還給市民乾淨的議會，也讓市民重新願意相信政治。
葉甄宜呼籲，支持改革、超脫藍綠、支持第三勢力的朋友，請集中火力支持時代力量所推出的人選，讓3位專業與熱忱兼具的時代力量市議員參選人，成為推動新北更加進步的關鍵少數；此外，針對藍綠提名的風波，她自己也審慎的思考，未來不排除投入大新店區或土樹三鶯區的市議員選舉。