任務完成！前進指揮所解編、亞旭電腦復工 250人全採陰
中央流行疫情指揮中心在1月22日因應桃園亞旭電腦職場群聚，成立遠雄自貿港區前進指揮所，並由醫福會執行長王必勝擔任指揮官，日前已完成最後一批250名居隔者的採檢，全數為陰性。王必勝今（23）日表示，成立32天的前進指揮所完成任務解編結案，亞旭電腦復工，全案總計175人確診，其中40名為本國籍、135名為外籍移工。
編輯中心／綜合報導
2022-02-23 14:48:58
王必勝表示，遠雄自貿園區有32家公司，每天往來園區人數約6500人，疫情爆發後總計匡列居家隔離1766人，14天的有1645人 、3天的有121人，PCR總篩檢達1萬2880人次、快篩9501人次，快篩陽性者後續PCR也採檢陽性。
王必勝說，傳播鏈擴及整個加值園區，總計有32家，但發現確診者仍多集中在亞旭電腦，合計152人確診，其中121人是台籍員工。
王必勝指出，未來逐漸解封的同時，仍會持續採用有效適當匡列但不會大量，也會考慮到生活經濟問題，不會說盡量不要停工，先前亞旭員工台及行政人員，雖然跟產線僅有一走廊之隔，但看起來沒有受影響，之前三天居隔後的PCR後續看來狀況也不錯，就用家用快篩追蹤處理，之後有爆發疫情的桃園日翊物流、幼兒園和高雄港等都可以採用類似的模式。（編輯：林莞茜）
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