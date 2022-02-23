名家論壇》吳崑玉／國民黨是怎麼淪為小三的？

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而且從兩黨支持度長期趨勢來看，去年12月四大公投後出現轉折，國民黨支持度一路向下滑，從12月19.6，暴跌到1月的15.6，2月再跌到15%；但民眾黨卻在後頭一路撿國民黨掉出來的支持者，12月支持度還只有12.1，1月微升到12.5，2月就跳到16.2。這種跨越數個月，一個緩升，一個緩降，沒有太特別的火花言論，卻依然黃金交叉的趨勢曲線，不論在選舉或政黨支持度中都是最可怕的。因為這代表支持者一種結構性的轉移，不是負氣甩門離家出走而已，而很可能是徹底失望，打包離婚，乾脆搬去小三或小王家住下了。
而且，在20-44歲年輕人中，民眾黨狂勝國民黨。國民黨已是風中殘燭，枯木將傾，宛如進了安寧病房，等待秒針停止而已。
所以，當國民黨政治人物們甩鍋評論誰是朱立倫主席口中的敗類時，我隱隱約約看到民國39年時，剛被中共趕出大陸，在台復行視事，進行黨務改造，在訓練班上一邊講一邊罵，氣到假牙都從嘴裡噴出來的那個蔣公。妙的是，他罵的台詞跟朱立倫罵的其實很像，都在痛罵幹部們的自私病。蔣公把張靈甫的字字血淚唸給幹部們聽：
「勇者任其自進，怯者任其裹足，犧牲者犧牲而已，機巧者自為得意。賞難盡明，罰每欠當，彼此多有觀望，難得合作，各自為謀，同床異夢。」
但罵了七十幾年，國民黨幹部的自私病改了嗎？沒有，一點都沒有。而且像癌細胞一樣，就算今天開大刀打化療壓下去了，殘存者還是在偷偷轉移，等到那天組織免疫力弱了，又會在其他器官復發，甚至蔓延全身。
要知道，癌細胞不是身體裡最爛的細胞，而是活動力最強的細胞，而且強到能吃掉其他健康細胞，建立自己牢不可破的地盤，還能不斷擴張地盤。韓粉或花蓮王真正的可怕之處，不在於其人格品德是否完美？而在於他們的行事風格，就是地方派系那套，專注於擴張自家勢力，其他全不在意。而且在擴張過程中，只問是不是「自己人」？是自己人，不管幹了什麼爛事，「有關係就沒關係」；不是自己人，不論多麼才華橫溢，「沒關係就有關係」。這種「癌細胞文化」，隨著中央弱化和諸侯強大，各據一方自行其是，造成了多重器官衰竭。
那黨中央為什麼無力處理這些分裂的癌細胞呢？是領導能力的問題嗎？是也不是。二十年來國民黨的領導者，連戰是好好先生，吳伯雄尚能剛柔並濟，馬英九是個自戀狂，洪秀柱太過躁進，江啟臣幼嫩乏力，吳敦義和朱立倫都是機關算盡太聰明卻誤了自己，沒有人能有蔣經國或李登輝那種眼光和狠勁，自然壓不住也控不住這些角頭。更深一層看，精神面的定位錯置，才是不斷妥協，進進退退，父子騎驢，有魄力的人也無法施展魄力的主因。
國民黨的根本問題就是兩岸掛帥，卻又昧於時勢，堅持走和平統一之路。這是個政治問題，更是個管理問題，因為其邏輯碰觸到了根本人性。舉例來說，任何一家公司，如果領導者宣示未來願景，是要將公司賣個好價錢，或最後與鴻海、台積電合併，請問公司的成員會積極為公司奮戰到底嗎？當然不會。除高層股東外多數成員，尤其是中上階層經理人，一定想盡方法去接近、討好新公司，「出仕專為身謀」。甚至「能混就混，能撈就撈」，藉職務之便掏空公司，「居官有同貿易」，人人想賺個盆滿缽滿，提早退休轉業。
統一並沒有什麼不對，但當對岸遠比自己強大時還力求跟他統一，就只能刺激「被併購」的想像。當年在「國親合作」、「大局為重」氛圍之下，親民黨便曾經歷過這種慘痛經驗。人人想搶先回歸祖國母黨，搶到國民黨黨主席選舉，第一個當選花籃居然是親民黨立委送的。更有人早把現在這個組織當成個「衛生紙」，犧牲你剛好而已。當國民黨一心向統一之路邁進，便是在宣示並重複這個被合併的過程，只是老大換成對岸。即使黨內人才濟濟，卻人人搶著向中國共產黨靠攏，為自己謀個好處或出路，誰會理你國民黨的生死存亡？
換句話說，國民黨一切災難的根源，就是沒有將自己清楚定位為立足台灣，為台灣前途而生，需憑自己努力生存發展的政黨。許多人爭搶的，不過是有個名位，好去對岸要點東西，捧個金碗回來「奉旨討飯」而已。正因定位不清，所以捨不得紅統老人，也抓不到台式鮮肉；清不掉派系遺毒，也做不到賞罰分明。道、天、地、將、法，五事無一具備；智、信、仁、勇、嚴，領導者盡皆欠缺。如此組織，是要怎麼絕地突圍？浴火重生？
民眾黨的內鬥程度與領導能力不見得比國民黨好到那裡去？但那起碼是深藍群眾眼中的一根浮木，一個暫避的小灣。國民黨2022真正的危機，不是縣市長能保多少席，而是前有大軍，後有追兵，老成凋謝，新芽灰滅，前方吃緊，後方緊吃。後頭那批拾荒老人居然跑到前頭，「奉旨討飯」這只金碗即將易手，不但選舉棄保，連對岸都會棄保。如此，這主席又有何顏面再見江東父老？黨內高幹們再怎麼輸誠，對岸怎麼會為個討飯都討輸人的乞丐買單?
所以，國民黨要自救，也只能先將自己重新定位，不論在國家定位與政黨定位上，都只能講「和平」，而無法求「統一」。國民黨不能再是一個隨時準備賣給大公司的二流公司，而是鐵打的自有品牌。並且信賞必罰，必要時揮淚斬馬謖，就算分裂清出一批人馬，也不能為求表面團結而手軟，繼續和稀泥。
朱主席的痛斥，是真的吊頸之危，是真的椎心之痛，卻吼得根本沒有用，因為重點是行為，而不是道德勸說。國民黨人已經皮到一個境界，不掛幾顆人頭出來，沒有人會相信你是玩真的。
雖說國民黨不倒，台灣不會好，但細思亟恐的是，如果今天國民黨真的倒了，明天恐怕也不會更好。這些癌細胞會跟病毒一樣，帶槍投靠到其他政黨去，一樣會佔地為王，繼續禍亂天下。所以各黨領導者們，不必以國民黨的失敗為樂，而宜當以國民黨的敗象為戒。多以組織管理角度，而非純以政治角度思考和處理自家的麻煩，也許那才是能讓自己更為健康，有能力壓制癌細胞，也讓台灣政治更健康的方向。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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