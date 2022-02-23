新冠後遺症免再跨科就診！全國89家醫療院所設診整合門診

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指揮中心說明，衛福部於去(2021)年12月13日公告辦理「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，針對COVID-19確診解除隔離後6個月內出現 COVID-19急性感染後徵候群相關症狀者，提供跨科別整合門診及住院整合照護服務，由承作醫院定期評估日常生活功能、生活品質、呼吸、疼痛、心理、營養狀態及追蹤改善程度，並由社工師(員)評估家庭支持功能，協助轉介適當之社會福利資源，保障個案後續康復照護需求，提升COVID-19染疫康復者日常生活品質。
指揮中心指出，各承作醫院之名單、整合科別、開診時段，網頁連結及諮詢窗口電話，均同步公布於「染疫康復者專區」，本計畫由核定醫療院所收治COVID-19染疫康復者個案，整合門診、住院整合照護，提供醫療服務，增加民眾可近性；疾管署提供COVID-19染疫康復者指引、解除隔離資訊；醫事司編列本計畫健保醫療費用以外之費用預算；心口司提供心理衡鑑評估量表；長照司提供轉銜長期照顧資源；社工司轉介全國社會福利和救助資源。
指揮中心呼籲，面對COVID-19嚴峻疫情，民眾應配戴口罩、勤洗手、維持良好個人衛生習慣、保持社交距離等之相關規範，降低病毒傳播力，如有不適症狀請盡速就醫，並確實告知醫師相關旅遊史及活動史，以保護自我及周遭親友健康，共同維護國內社區免於疫情威脅。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。