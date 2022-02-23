COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

新冠後遺症免再跨科就診！全國89家醫療院所設診整合門診

▲「COVID-19門住診整合醫療計畫2/23上線，中央健康保險署醫務管理組參議黃兆杰 （左）說明計畫實施內容。
▲「COVID-19門住診整合醫療計畫2/23上線，中央健康保險署醫務管理組參議黃兆杰 （左）說明計畫實施內容。

編輯中心／綜合報導

2022-02-23 15:11:22

中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫自2月23日開始上線，截至今日中午12時，已完成核定89家向健保署申請擔任本計畫的承作醫院（台北區22家、北區18家、中區18家、南區13家、高屏區11家、東區7家），只要解除隔離日六個月內，染疫康復者可在接受當次整合門診醫療服務後，僅需繳交一次掛號費及一次部分負擔費用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲染疫康復者門住診整合醫療計畫各去核定醫療院所數。（圖／指揮中心）
▲染疫康復者門住診整合醫療計畫各去核定醫療院所數。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，為提供COVID-19染疫康復者更優質的身心健康關懷整合機制，衛生福利部辦理「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，並自即日起以提供出現 COVID-19急性感染後徵候群(Post COVID-19 Condition)相關症狀者之門、住診醫療服務、社會福利資源評估轉介及心理健康照護，並於衛福部全球資訊網開設「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫網頁專區」。

指揮中心說明，衛福部於去(2021)年12月13日公告辦理「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，針對COVID-19確診解除隔離後6個月內出現 COVID-19急性感染後徵候群相關症狀者，提供跨科別整合門診及住院整合照護服務，由承作醫院定期評估日常生活功能、生活品質、呼吸、疼痛、心理、營養狀態及追蹤改善程度，並由社工師(員)評估家庭支持功能，協助轉介適當之社會福利資源，保障個案後續康復照護需求，提升COVID-19染疫康復者日常生活品質。

▲染疫康復者門住診整合醫療計畫。（圖／指揮中心）
▲染疫康復者門住診整合醫療計畫，目前全國共有89家。（圖／指揮中心）
指揮中心指出，各承作醫院之名單、整合科別、開診時段，網頁連結及諮詢窗口電話，均同步公布於「染疫康復者專區」，本計畫由核定醫療院所收治COVID-19染疫康復者個案，整合門診、住院整合照護，提供醫療服務，增加民眾可近性；疾管署提供COVID-19染疫康復者指引、解除隔離資訊；醫事司編列本計畫健保醫療費用以外之費用預算；心口司提供心理衡鑑評估量表；長照司提供轉銜長期照顧資源；社工司轉介全國社會福利和救助資源。

指揮中心呼籲，面對COVID-19嚴峻疫情，民眾應配戴口罩、勤洗手、維持良好個人衛生習慣、保持社交距離等之相關規範，降低病毒傳播力，如有不適症狀請盡速就醫，並確實告知醫師相關旅遊史及活動史，以保護自我及周遭親友健康，共同維護國內社區免於疫情威脅。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀