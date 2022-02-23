讓孩子吃得飽　中市安心午餐券提高65元

台中市政府率全國各縣市之先，例假日及寒暑假期間針對就讀台中市立學校的弱勢學生，因應近期物價齊漲，市長盧秀燕今 (23) 日出席樂業國小新建幼兒園動土典禮時宣布，今年兒童節連假前， 4 月 1 日起安心午餐券面額將提高至 65 元，補助金額六都第一，學生可至台中市約 1300 家 5 大超商超市兌換餐食安心享用。

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「讓孩子吃得好、吃得飽！」盧秀燕表示，台中市高中以下學校學生人數 30 幾萬人，全國第二多。台中市對於就讀市立高中以下學校且家庭經濟較困難的學生，市府除平日提供免費營養午餐外，為讓學生不用因為學校放假未供應午餐而煩惱，例假日及寒暑假也發給 50 元面額的安心午餐券，讓學生受到妥善照顧。

有鑑於近期物價上漲，對弱勢清寒家庭造成壓力，盧秀燕今宣布，台中安心午餐券原本面額 50 元將加碼提高到 65 元，學生可拿餐券到 5 大超商兌換餐食，按照目前每家超商回饋方案，預估屆時實際兌換金額可達 72 至 75 元左右，估計共 2 萬 1651 名學生受惠。敎育局每年原編列預算約 1 億 8900 萬元，面額增加到 65 元，一年需再增加約 5700 萬元預算，她已責成教育局盡速辦理，預計今年 4 月 1 日起實施。

教育局長楊振昇指出，市府重視弱勢學生，是午餐照顧政策最完整的直轄市，安心午餐券相較其它五都僅寒暑假提供，台中率六都之先將例假日也納入供應，同時也在學期中補助學生午餐費，午餐費補助每年編列約 2 億 6000 萬元預算。

楊振昇表示，此次安心午餐券聯合招標，結合超商、超市等通路業者，包括 7-ELEVEN 、全家便利商店、萊爾富便利商店、 OK 超商及楓康超市，只要貼有「安心午餐券守護商店」辨識貼紙的店家，都可讓弱勢學生兌換餐食，超商也提供更豐富多元的套餐組合，教育局及承辦學校將依政府採購法盡速完成招標採購，請各校轉知校內學生相關訊息。