讓孩子吃得飽　中市安心午餐券提高65元

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「讓孩子吃得好、吃得飽！」盧秀燕表示，台中市高中以下學校學生人數30幾萬人，全國第二多。台中市對於就讀市立高中以下學校且家庭經濟較困難的學生，市府除平日提供免費營養午餐外，為讓學生不用因為學校放假未供應午餐而煩惱，例假日及寒暑假也發給50元面額的安心午餐券，讓學生受到妥善照顧。
有鑑於近期物價上漲，對弱勢清寒家庭造成壓力，盧秀燕今宣布，台中安心午餐券原本面額50元將加碼提高到65元，學生可拿餐券到5大超商兌換餐食，按照目前每家超商回饋方案，預估屆時實際兌換金額可達72至75元左右，估計共2萬1651名學生受惠。敎育局每年原編列預算約1億8900萬元，面額增加到65元，一年需再增加約5700萬元預算，她已責成教育局盡速辦理，預計今年4月1日起實施。
教育局長楊振昇指出，市府重視弱勢學生，是午餐照顧政策最完整的直轄市，安心午餐券相較其它五都僅寒暑假提供，台中率六都之先將例假日也納入供應，同時也在學期中補助學生午餐費，午餐費補助每年編列約2億6000萬元預算。
楊振昇表示，此次安心午餐券聯合招標，結合超商、超市等通路業者，包括7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商及楓康超市，只要貼有「安心午餐券守護商店」辨識貼紙的店家，都可讓弱勢學生兌換餐食，超商也提供更豐富多元的套餐組合，教育局及承辦學校將依政府採購法盡速完成招標採購，請各校轉知校內學生相關訊息。
市府也說，除了教育局的安心午餐券外，社會局於各大超商門市亦設有「愛心守護站」，提供臨時有急需卻未及申請「安心午餐券」的孩子，到超商門市兌換熱食及餐飲，並適時給予服務，不僅讓孩子免於飢餓，也透過超商啟動後續關懷機制，適時引進社政系統支援，協助弱勢學生。