下半年解封出國？陳時中曝「很有可能」：想來個感恩之旅
隨著台灣本土疫情趨緩，指揮中心對於防疫措施也逐漸鬆綁，民眾紛紛期盼能在下半年出國旅行。對此，陳時中也鬆口坦言，出國旅遊有這可能性，但要先一步一步把檢疫措施做完善，同時也對於贈送過台灣疫苗的國家很感興趣，希望來一趟感恩之旅。
編輯中心/綜合報導
2022-02-23 15:31:44
陳時中今（23）日表示，未來將逐步開放商務旅客，但在出國旅遊的部分仍需要多方面的評估和考量，不過，陳時中強調，相關的旅遊措施、指引、SOP等等，現在應該是要開始規劃的時候，「就等時機成熟，那就可以來做」。
陳時中指出，當全球死亡、重症越來越能獲得控制的時候，就是比較安心的時候，自然就會開放，那指揮中心也會預想各種狀況，想好各種方案，時機成熟就會提出來。
不過當被媒體問到，解封後最想去哪個國家，陳時中則笑說，「這段時間，協助我們、贈送我們疫苗相關的國家，都是我非常想去的地方，硬該會有個感恩之旅啦！」也特別點名日本、美國、立陶宛等等一同和台灣抗疫的國家。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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