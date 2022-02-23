新北＋2　確診者足跡曝光！到過新店IKEA

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增2例的本土個案，且都在新北市，皆與宗教協會衍生的設計師案相關；新北市副市長劉和然表示，1例新增與北市餐廳有關，1例居隔陰轉陽個案則是宗教協會聚餐、KTV。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-23 15:36:51
劉和然指出，案20249（男性，7歲）居住蘆洲區，為案19927（台北市餐廳KTV群聚案）的家人，案19927於2月15日到阿姨家住宿，2月17日個案遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR為陰性，2月22日進行二度採檢，PCR轉為陽性，CT值23.27；個案於居隔第6天陰轉陽，對社區影響不大，相關接觸者先前均已遭匡列，無新增匡列者。
劉和然說，案20248（女性，60多歲，無業）居住新店區，2月9日晚間在北市某餐廳與案19665同時段用餐，2月21日接獲北市衛生局通知回溯擴大匡列採檢，PCR為陽性，CT值23，收治專責病房隔離治療；個案因照顧家人，生活單純少外出，共匡列接觸者3人居家隔離並採檢。
新北市政府衛生局也公布確診案20248位於新北市的公共場所足跡史，僅有1處的地點，時間為2月19日的下午2點04分至2點10分，短暫的前往新店區中央路的IKEA Café。
※【NOWnews 今日新聞
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