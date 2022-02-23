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韓經濟成長拚輸台灣！全因超低人口出生率、過度仰賴中國

▲韓國經濟成長近兩年皆被台灣超車，原因除了疫情之外還包含過度依賴中國、人口出生率低。首爾街景。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國經濟成長近兩年皆被台灣超車，原因除了疫情之外還包含過度依賴中國、人口出生率低。首爾街景。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-23 15:45:01

韓國經濟受新冠疫情重創，2020年經濟成長率成為亞洲金融風暴以來首次負成長的負0.9%，而台灣在這兩年來經濟成長出現連續比韓國強的現象，國際貨幣基金（IMF）甚至預估台灣人均GDP將在2025年徹底超越韓國。分析指出，韓國過度依賴中國和低生育率都是讓落後18年的台灣有機會超車的關鍵。

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根據《華爾街日報》指出，2020年韓國經濟成長率是負1%、台灣則成長3.11%；2021年韓國成長4%、台灣成長6.28%，這是台灣自從2004年人均GDP（國內生產毛額）被韓國超車以來，睽違18年的迎頭趕上，其中原因不乏台灣經濟見長與韓國經濟因疫情重創。

韓國央行於2021年1月公布數據，指出2020年韓國每人平均名義國民總收入（GNI）為3.1萬美元，甚至頭回超過G7之1的義大利，但在疫情衝擊下成長率並不高。而在2021年各國逐漸控制疫情的情況下，韓國出口量創下11年來最高，一口氣大增25.8%，根據韓國金融研究院預測，2022年經濟將能夠在疫情改善的狀態下有所好轉，目前當局已經持續擴大接種疫苗與盡力將治療藥物普及，今年經濟成長有望達到3.2%。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲疫情重創韓國經濟成長。（圖／美聯社／達志影像）
《華爾街日報》分析指出，雖然韓國經濟成長連年進步超越台灣，以全球標準來看，甚至可列入富裕國名單，但受到國內超低生育率的影響，人均GDP還只有美國的一半，按照韓國人口數據趨勢來看，該國2020年總和生育率（TFR）為全球最低僅有0.84，將來大批勞動力恐面臨日本1990年代的「資產負債表衰退」（Balance Sheet Recession）慘境，亦即全民還債、央行貨幣失靈。

此外，過度依賴中國進口也成為韓國經濟的明顯劣勢，數據上來看韓國對中進口依存度在全球標準來說算高，其中半導體產業更是高達39.5%，背後原因是韓國大廠如三星、SK海力士皆在中國工廠完成初階製程，而後才運至韓國進行加工，這暴露了韓國過度依賴中國的問題。

▲在全羅北道益山市室內體育館，市民排隊購買當地唯一一家車用尿素生產商aton公司直銷產品。（圖／翻攝自韓聯社）
▲在全羅北道益山市室內體育館，市民排隊購買當地唯一一家車用尿素生產商aton公司直銷產品。（圖／翻攝自韓聯社）
尤其去年中國限制尿素出口，導致車用尿素溶液緊缺造成物流癱瘓，使韓國政府不得不產生全球供應短缺的危機意識，對於中國經濟放緩的影響也必須做出相應策略才得以排解國內的反中民意，例如韓國本屆總統候選人當中在野黨的尹錫悅就因為踩穩「反中」立場而取得民調優勢。
 

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