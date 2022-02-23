韓經濟成長拚輸台灣！全因超低人口出生率、過度仰賴中國

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韓國央行於2021年1月公布數據，指出2020年韓國每人平均名義國民總收入（GNI）為3.1萬美元，甚至頭回超過G7之1的義大利，但在疫情衝擊下成長率並不高。而在2021年各國逐漸控制疫情的情況下，韓國出口量創下11年來最高，一口氣大增25.8%，根據韓國金融研究院預測，2022年經濟將能夠在疫情改善的狀態下有所好轉，目前當局已經持續擴大接種疫苗與盡力將治療藥物普及，今年經濟成長有望達到3.2%。
《華爾街日報》分析指出，雖然韓國經濟成長連年進步超越台灣，以全球標準來看，甚至可列入富裕國名單，但受到國內超低生育率的影響，人均GDP還只有美國的一半，按照韓國人口數據趨勢來看，該國2020年總和生育率（TFR）為全球最低僅有0.84，將來大批勞動力恐面臨日本1990年代的「資產負債表衰退」（Balance Sheet Recession）慘境，亦即全民還債、央行貨幣失靈。
此外，過度依賴中國進口也成為韓國經濟的明顯劣勢，數據上來看韓國對中進口依存度在全球標準來說算高，其中半導體產業更是高達39.5%，背後原因是韓國大廠如三星、SK海力士皆在中國工廠完成初階製程，而後才運至韓國進行加工，這暴露了韓國過度依賴中國的問題。
尤其去年中國限制尿素出口，導致車用尿素溶液緊缺造成物流癱瘓，使韓國政府不得不產生全球供應短缺的危機意識，對於中國經濟放緩的影響也必須做出相應策略才得以排解國內的反中民意，例如韓國本屆總統候選人當中在野黨的尹錫悅就因為踩穩「反中」立場而取得民調優勢。