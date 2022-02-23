俄軍出兵烏東！蔡英文指示穩定物價　張其祿質疑反應太慢

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張其祿進一步表示，「俄烏衝突」使食品及原料供應鏈危機更嚴重，主因為俄羅斯及烏克蘭2國佔全球小麥出口量的約29%、世界玉米供應量的19%和世界葵花油出口量的80%，雙方衝突已引發進口商大規模爭奪糧食供應；小麥期貨週二上漲超過2%，玉米價格升至7個月以來高位，大豆價格持續上漲，這三種主要食品和飼料原料均已從2021年的低點上漲了約40%，嚴重衝擊台灣的「黃小玉」原料進口及飼料價格，漲價透過供應鏈轉嫁台灣消費端，市井小民「薪資上漲跟不上物價上漲」困境更艱難。
張其祿質疑，今早蔡英文才宣布要「強化台海軍事整備、維持物資物價及股匯市穩定」，令人擔心是否反應太慢？更進一步說，雖然政府宣布已協調台糖等國營事業釋出黃豆及玉米庫存、大宗穀物業者提前向國外下訂單，聲稱能穩定國內供應鏈及價格半年，但國營事業已對凍漲反彈、全球皆因俄烏局勢資源緊縮的雙重擠壓下，還是讓人質疑政府是否真能有效穩定供應量？期望政府真正落實風險管理及供應鏈戰略規劃，確保長期國內外資源調節順暢，才能安定台灣人民心與及民生。
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