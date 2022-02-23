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俄軍出兵烏東！蔡英文指示穩定物價　張其祿質疑反應太慢

▲針對烏克蘭最新情勢發展，蔡英文總統提出穩定物價等四點指示。(圖／翻攝自蔡英文臉書)
▲針對烏克蘭最新情勢發展，蔡英文總統提出穩定物價等四點指示。(圖／翻攝自蔡英文臉書)

記者呂炯昌／台北報導

2022-02-23 16:06:23

俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體，接著派遣俄軍以「維和人員」身分進入這兩區，引發區域情勢緊張。針對烏克蘭情勢發展，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌今（23）日聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」及相關部會簡報後，蔡英文提出持續維持物資、物價、股匯市穩定等指示。對此，台灣民眾黨立委張其祿認為平價專區已扛不住物價上漲，政府反應太慢。

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張其祿表示，從去年至今，糧食及原料價格因全球塞港、新冠肺炎疫情等複合性因素導致國際原料、飼料價格持續攀升，政府面對全球供應鏈動盪呈現被動，導致今年初發生缺蛋、缺鴨肉及物價持續上漲等民生窘境，至今仍未見政府具體說明「供應鏈對策」，只以「凍漲」及「設平價專區」處理；而國營事業「台糖」率先發難，宣布三月底後勢必漲價，「平價專區」玉米、鳳梨等罐頭受海運缺櫃、調高運費等衝擊，成本已漲15-20%，葵花油原料已漲40至50%，直接表示若持續配合凍漲政策將扛不住虧損。

張其祿進一步表示，「俄烏衝突」使食品及原料供應鏈危機更嚴重，主因為俄羅斯及烏克蘭2國佔全球小麥出口量的約29%、世界玉米供應量的19%和世界葵花油出口量的80%，雙方衝突已引發進口商大規模爭奪糧食供應；小麥期貨週二上漲超過2%，玉米價格升至7個月以來高位，大豆價格持續上漲，這三種主要食品和飼料原料均已從2021年的低點上漲了約40%，嚴重衝擊台灣的「黃小玉」原料進口及飼料價格，漲價透過供應鏈轉嫁台灣消費端，市井小民「薪資上漲跟不上物價上漲」困境更艱難。

張其祿質疑，今早蔡英文才宣布要「強化台海軍事整備、維持物資物價及股匯市穩定」，令人擔心是否反應太慢？更進一步說，雖然政府宣布已協調台糖等國營事業釋出黃豆及玉米庫存、大宗穀物業者提前向國外下訂單，聲稱能穩定國內供應鏈及價格半年，但國營事業已對凍漲反彈、全球皆因俄烏局勢資源緊縮的雙重擠壓下，還是讓人質疑政府是否真能有效穩定供應量？期望政府真正落實風險管理及供應鏈戰略規劃，確保長期國內外資源調節順暢，才能安定台灣人民心與及民生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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