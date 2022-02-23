T1／高雄海神客場5連戰　于煥亞、何喬登頂尖射手對決

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄全家海神隊年前主場憾負台啤英熊，年後台啤英熊拉上216公分大前鋒多拉摩爾，禁區板凳添深度，小前鋒蓋樂威近4場也有場均28.3分表現，即便台啤前兩戰因主控蔣淯安老婆生產缺席苦吞2連敗，仍是海神隊總教練喬伊斯不容輕忽強敵。
「台啤是T1數一數二強隊，洋將出色外，還擁有5位前中華隊國手。」過去3度交手2勝1負贏得並不輕鬆，喬伊斯對球隊狀態有信心，「防守以及籃板將會是此役贏球關鍵，目標維持2連勝的表現，我相信球隊有能力客場踢館。」
週六李漢昇缺席，喬伊斯對後場不擔心，「少了Eason固然可惜，他在年後2連勝中有亮眼發揮，但我們開季已經有類似調度經驗，相信陳懷安以及于煥亞都能適時頂替，也期待懷安的表現。」
兩大射手對決 海神抗日無懼
高雄全家海神隊年後主場擊敗臺中葳格太陽，終止對方5連勝，同時將對戰扳成2勝2負，接下來將在兩周內兩度碰頭臺中太陽，其中太陽隊射手何喬登近況火燙，20日對台啤飆進10記三分球，改寫自己在t1聯盟創下的單場最多三分球紀錄。
海神陣中三分射手于煥亞不遑多讓，于煥亞至今出賽14場，場均5.9次出手平均命中2.5顆，三分球命中率來到4成24，與何喬登兩大射手互飆別具看頭。
面對接下來連兩周4場硬仗，喬伊斯指出，年後首戰對臺中太陽是球隊代表作，全場四節維持高強度防守與進攻效率，將帶著經驗展開客場之旅，「我們全隊上下都已經打開開關，挾著士氣，準備好在客場繼續添勝。」