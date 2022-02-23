泰國「最強廢妃」又出事？再度失寵疑點曝

《四方報》報導，泰國王室的後宮戲碼曾引起國際社會關注，過往泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）每次出席場合時常同王后素提達（Suthida）之外，也會讓貴妃詩妮娜（Sineenat）出席。當年被媒體封為「最強廢妃」的詩妮娜，近一年卻長達好幾個月未公開露面，外界懷疑她可能激怒了泰王，再次失寵。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-23 15:49:01
詩妮娜曾在2019年7月惹怒泰王，因而被貶入獄，過了10月竟奇蹟似地復寵，飛往德國並陪伴在泰王身邊，且恢復妃位，讓外界大為震驚。之後的公開場合上，民眾都能從照片中窺探出泰王、王后和貴妃三人的微妙互動。然而長年關注泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）指出，曾經「集萬千寵愛於一身」的泰國貴妃詩妮娜，已有好幾個月沒有出席任何王室典禮，這似乎顯示她再次激怒了泰王哇集拉隆功，又再度失寵。
據悉，過往高調出席正式場合的詩妮娜，已經「消失」近半年，連1月26日她生日當天都不見身影。相較之下，王后蘇堤達與長公主去年12月才公開參加王室儀式，連相隔近1年未露面的二公主西麗萬那瓦里（Sirivannavari Nariratana）也在11月現身，種種跡象引發外界揣測泰王正沈浸於其他新人懷抱中，詩妮娜的恩寵已不復存在。