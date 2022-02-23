民進黨拍板　初選參選人禁掛蔡英文、賴清德、蘇貞昌看板

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此外，會中通過初選選務工作日程之附帶決議指出，今日中常會已經通過初選選務時程表，宣示民進黨正式進入初選階段，民進黨是一個民主政黨，維護初選的公平性是民進黨團結及持續壯大的基礎。
決議也提到，2022年選對會由主席蔡英文擔任召集人外，成員還包含副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、交通部前部長林佳龍、新境界智庫副董事長洪耀福、民進黨秘書長林錫耀。上述每一位都是民進黨的公共財，他們聲望也是民進黨最珍貴的資產。選對會對於投入黨內的初選的同志，都是抱持相同鼓勵的態度，希望大家遵從黨內的初選規定，進行君子之爭，努力爭取人民的支持，壯大民進黨的基礎。在此原則下，選對會不會針對特定初選參選人表態支持，藉以維護民進黨初選之公平性。
決議提及，據此原則，在今日中常會通過初選時程表起，民進黨中央黨部公告以下幾點原則，要求所有初選參選人確實遵守。第一，自即日起，所有初選參選人之文宣品（包含看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等）不得使用選對會所有成員之照片；第二，自即日起，所有初選參選人不得透過任何方式公開宣稱，上述選對會任一成員表示支持或唯一支持特定初選參選人。
據了解，任何初選參選人違反上述二項規定之一，經檢舉後，中央黨部應立即調查，並將結論呈請選對會做適當之處置。