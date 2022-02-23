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民進黨拍板　初選參選人禁掛蔡英文、賴清德、蘇貞昌看板

▲民進黨今日拍板，黨內初選參選人禁止掛上兼任民進黨主席的總統蔡英文合體看板。（圖／民進黨提供）
▲民進黨今日拍板，黨內初選參選人禁止掛上兼任民進黨主席的總統蔡英文合體看板。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-02-23 16:02:10｜2022-02-23 16:06:16

民進黨今（23）日召開中常會，會中通過「2022年直轄市長暨縣市長初選民調問卷格式」及「2022年直轄市議員初選民調問卷格式」。另會中也通過提請任命2022年直轄市長暨縣市長、直轄市議員初選民意調查委員會委員，成員名單包含黨秘書長林錫耀、教授王智盛、林宗弘、黎寶文、羅承宗。

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同時，會中也通過「2022直轄市議員提名初選選務工作日程」及「2022年屏東縣長提名初選選務工作日程」，並確認候選人資格要件。第一條件為，需入黨連續滿2年，候選人資格之入黨滿2年之計算基準日，依規以公職人員選舉投票日2022年11月26日為準；第二條件為，其餘資格依「公職候選人提名條例」及施行細則之相關規定辦理。

此外，會中通過初選選務工作日程之附帶決議指出，今日中常會已經通過初選選務時程表，宣示民進黨正式進入初選階段，民進黨是一個民主政黨，維護初選的公平性是民進黨團結及持續壯大的基礎。

決議也提到，2022年選對會由主席蔡英文擔任召集人外，成員還包含副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、交通部前部長林佳龍、新境界智庫副董事長洪耀福、民進黨秘書長林錫耀。上述每一位都是民進黨的公共財，他們聲望也是民進黨最珍貴的資產。選對會對於投入黨內的初選的同志，都是抱持相同鼓勵的態度，希望大家遵從黨內的初選規定，進行君子之爭，努力爭取人民的支持，壯大民進黨的基礎。在此原則下，選對會不會針對特定初選參選人表態支持，藉以維護民進黨初選之公平性。

決議提及，據此原則，在今日中常會通過初選時程表起，民進黨中央黨部公告以下幾點原則，要求所有初選參選人確實遵守。第一，自即日起，所有初選參選人之文宣品（包含看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等）不得使用選對會所有成員之照片；第二，自即日起，所有初選參選人不得透過任何方式公開宣稱，上述選對會任一成員表示支持或唯一支持特定初選參選人。

據了解，任何初選參選人違反上述二項規定之一，經檢舉後，中央黨部應立即調查，並將結論呈請選對會做適當之處置。

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