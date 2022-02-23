長榮航空賀歲歌她唱的！閨密崩潰遇渣男　女星幫出氣

▲Jocelyn 9.4.0日前推出全新單曲《無所謂》，詮釋遇到渣男的無奈。（圖／上城娛樂提供）
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▲Jocelyn 9.4.0日前推出全新單曲《無所謂》，詮釋遇到渣男的無奈。（圖／上城娛樂提供）
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-23 20:00:00
「潮流女聲」Jocelyn 9.4.0日前推出全新單曲《無所謂》，這首歌深刻描述渣男，自認沒有太多感情經驗的她，笑說是用戲劇課學的代入法來深入歌中詮釋，而在一生難逢的特別日子，也就是2022年2月22日發行首支主打歌《無所謂》，她覺得繼奇妙又幸運，她特別選在22時22分22秒時許願，「希望此時此刻的大家，都能有人陪伴，不管是情人、朋友還是家人。」
沒什麼戀愛經驗的Jocelyn 9.4.0，因時常聽到身邊朋友講述，感情中遇到渣男的慘事，她難以理解大家又愛又恨的心情，直到在接受過戲劇訓練後，她試著用課程所學到的角色代入法，將自己投射到為愛受傷的女子身上，「事後覺得好像建構了一個劇本，而我也像是真正歷經了一段不愉快的戀情。」她將這寶貴的感受誠實地一五一十填詞譜曲，於是誕生了這首深刻的《無所謂》，她分析這角色充滿自怨自艾，痛恨對方的一切，卻又愛到無路可退，「最後才發現，錯是錯在自己的離不開。」 此外，Jocelyn 9.4.0已和長紅航運績優股「長榮航空」、男神吳思賢（小樂），分別合作了各一首新歌，其中《Up In The Air》是長榮航空2022新年賀歲歌，Jocelyn 9.4.0 親臨停機坪和機內唱跳拍攝MV，其中她跟空姐還有千手觀音的趣味畫面，讓她自己看了也樂不可支，直呼：「Wow～Amazing！」小樂則是無意間看了她的表演後，立刻邀請共創、合唱了新單曲《TOP OF ME》。 ▲Jocelyn 9.4.0日前推出全新單曲《無所謂》。（圖／上城娛樂提供） ▲Jocelyn 9.4.0（右）與小樂合作歌曲。（圖／上城娛樂提供）