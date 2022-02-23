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全國首位小兒麻痺社工　新北長照一哥林昭文堅守老二哲學

▲社會局長張錦麗不捨副局長林昭文（左）這位「亦師亦友」的副手即將退休，也盼他爾後能持續的指導與傳承。（圖／記者陳志仁攝）
▲社會局長張錦麗不捨副局長林昭文（左）這位「亦師亦友」的副手即將退休，也盼他爾後能持續的指導與傳承。（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／新北報導

2022-02-23 16:18:16

新北市社會局副局長林昭文將於3月2日榮退，任內參與重要社福政策的推動，尤其在老人福利、長照和身心障礙福利等，素有「長照一哥」的雅稱；對於公托家數翻倍成長、里里銀髮俱樂部等市府重大的政策，不僅「使命必達」，且堅守老二哲學、不居功。

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今年64歲的林昭文畢業於中興大學社會學系，陽明大學衛生福利學碩士的他從基層歷練起，也是全國第一位小兒麻痺的社工員，曾任雲林教養院長、新竹少年之家主任等職，民國101年5月調任新北市政府社會局服務；這10年歷經前局長李麗圳及現任局長張錦麗2任局長，不僅「使命必達」，且堅守老二哲學。

林昭文表示，在2任局長睿智領導與充分授權下，加上市長侯友宜期勉，「人民的小事就是政府的大事，每件事都要做到精緻到味！」新北的社福績效考核連10年特優，在前市長朱立倫任內的公托政策就獲得政府服務品質獎，現任市長侯友宜的任內，包括輔具超音速、高齡友善城市、健康城市等，屢獲大獎。

林昭文在10年的副局長任內，歷經身權法與長照法修法，在身心障礙權益的部分，最大變革在於殘障手冊改為身障證明；為此，他帶領同仁，力行「簡政便民」的政策，不斷檢視換發作業的流程，以「一站式服務」，讓全市17多萬身心障礙者可快速獲得換證，獲得中央肯定，並引領其他縣市競相效法。

另新北市推動輔具超音速服務，從27天縮短為24小時快評，民眾免先墊款、免奔波，讓新北市獲得行政院第二屆政府服務獎外，更還利用遠距科技視訊的評估，使輔具服務在疫情的時代不中斷；也將居家式服務、社區式日照中心、關懷據點、巷弄長照站和住宿型長照機構整合，因應老人人口倍數的成長。

林昭文對新北社福的貢獻，讓市長侯友宜相當感佩，110年8月擢升為市府參事兼代副局長，林昭文選擇3月2日提早退休的原因，是想與太太10年前退休的日子相同，希望彌補過往未能做好的家庭分工責任；社會局長張錦麗不捨這位「亦師亦友」的副手退休，希望他爾後能持續的指導與傳承。
 

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