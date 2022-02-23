真不怕歐美經濟制裁？俄媒揭應對方針：蒲亭早有準備

俄羅斯總統蒲亭一句承認烏東自行宣佈獨立的兩個「共和國」，掀起國際一片譁然。外界認為俄烏簽訂的《明斯克停火協議》從此名從實亡，歐美各國紛紛宣布將祭出制裁。為此，俄羅斯媒體也梳理蒲亭會面臨到何種制裁手段，並列出俄羅斯經濟面臨的風險。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-23 16:37:23
根據《塔斯新聞社》報導，俄羅斯外交部22日表示將與頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）與盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）建立外交關係，為此美國與歐盟考慮以經濟制裁、原料限制等作為第一波制裁手段，其中包含切斷俄羅斯的天然氣、石油等能源輸出、禁止美國營行處理俄羅斯大型信貸機構的業務、限制俄羅斯武器出口等等方式破壞俄羅斯經濟。
根據《俄羅斯先驅報》（Russia Herald）指出，俄國經濟分析專家薩利尼科夫舉2014年克里米亞危機後，俄羅斯受到首次嚴厲制裁為例，表示這些「經濟制裁」所影響的匯率與俄國生產總值，與其說是制裁還不如說是俄國「出口商品價格下跌」，他認為目前的主要問題是在西方國家採取的「制裁力道」有多強硬，不過俄羅斯近年來出口向東轉的政策想來是足以應對的。
對於俄羅斯能源出口會受到哪些限制，維根企業諮詢負責人別洛娃認為，最有可能的情況是歐洲主要消費者將會以「按比例減少」的方式當作制裁手段，減少購買俄國石油；不過俄國石油若真的退出歐洲市場，下一步可能選擇在亞太地區供貨並取代中東石油，只不過運輸成本亦會跟著大幅提高。
知名俄羅斯學者陳寒士（Alexander Gabuev）更表示西方的經濟制裁「正中蒲亭下懷」，原因在於蒲亭的「戰爭內閣」決策團人士早就被美國財政部列入制裁黑名單，無法離開俄羅斯到西方生活，歐美銀行的經濟制裁只會強化他們對俄國經濟的控制能力；金融制裁更讓俄羅斯國有銀行角色變得更顯著，而一旦情況惡化進入戒嚴，蒲亭又能一步深化對俄國的控制與確保領袖位置。