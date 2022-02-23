NBA／明星賽比詹皇、柯瑞還認真 字母哥：不知怎麼隨便
今年的NBA明星賽已熱鬧落幕，轟進16記三分球的勇士球星Stephen Curry(柯瑞)拿到MVP，不過還有一人卻意外搶眼，那就是上屆MVP公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo，全場3犯堪稱最認真比賽的球星，「在場上散步會讓我感覺很糟糕。」
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-23 16:43:21
明星賽本質上就是表演賽，鮮少人會犯規或是猛力防守，不過Antetokounmpo卻被吹了全場最多3次犯規，還用力封阻了對手「杜蘭特隊」的公鹿隊友Khris Middleton，讓後者也傻眼。
「明星賽不是為我打造的。」Antetokounmpo告訴《The Athletic》參賽心情，「很顯然地，我來到這裡盡可能地享受比賽，但我不知道如何不努力，當我在場上四處亂晃時，我感覺很糟，因為無論我做甚麼，我總是全速衝刺，因為那就是我，我就是那種球員。」
今年明星賽兩大焦點人物非克城之王「詹皇」LeBron James和Curry莫屬，前者投進再見跳投，後者轟下50分生涯首度榮膺明星賽MVP，不過Antetokounmp攻下30分12籃板，還有非常認真的打比賽也引起熱議。