COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

By2妹Yumi「皮包骨」近照曝光　粉絲：瘦到好可怕

▲By2妹妹（右圖右）疑似暴瘦。（圖／BY2 孫雨IG）
▲By2妹妹（右圖右）疑似暴瘦。（圖／BY2 孫雨IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-23 17:18:45

By2妹妹Yumi（孫雨，本名白煒玲）去年捲入王力宏桃色醜聞，一度疑似不堪被指責是小三吞藥輕生，所幸治療後已無大礙，回歸生活常軌。她今（23日）在IG分享開工照，網友發現她整個人瘦到骨頭凸出，接近紙片人狀態，引發議論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼Yumi先前身陷「蕾宏風暴」。（圖／BY2 孫雨IG）
▲▼Yumi先前身陷「蕾宏風暴」。（圖／BY2 孫雨IG）
▲▼Yumi先前身陷「蕾宏風暴」。（圖／BY2 孫雨IG）
「蕾宏事件」後，Yumi沒有停止更新社群網站，去年12初上傳一張穿小可愛的自拍，當時身形就很骨感，今曝光的照片，她穿細肩帶中國風洋裝，與姊姊Miko拍時尚照，露出的兩隻手臂細到有如皮包骨，上半身骨架甚至清楚浮現，看起來有些嚇人。

▲Yumi（右）似乎又瘦了一大圈。（圖／BY2 孫雨IG）
▲Yumi（右）似乎又瘦了一大圈。（圖／BY2 孫雨IG）
▲雖然姊妹倆都很瘦，但Yumi已經可以看到骨架。（圖／BY2 孫雨IG）
▲雖然姊妹倆都很瘦，但Yumi已經可以看到骨架。（圖／BY2 孫雨IG）
▲有網友認為Yumi（左）瘦到失去美感。（圖／BY2 孫雨IG）
▲有網友認為Yumi（左）瘦到失去美感。（圖／BY2 孫雨IG）
Yumi寫下：「正式開工！」但一半的網友都聚焦在她的身材，驚訝地說：「又瘦了好多」、「瘦到很可怕」、「太瘦了吧」、「要吃多點、保重身體」、「吃多一點啦！太瘦了太瘦了太瘦了，臉肉肉的更好看喔」、「乖乖好好吃飯啊，瘦的讓人心疼」、「希望以後跟著妳們的都是好運，然後有貴人相助」！（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀