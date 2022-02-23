By2妹Yumi「皮包骨」近照曝光 粉絲：瘦到好可怕
By2妹妹Yumi（孫雨，本名白煒玲）去年捲入王力宏桃色醜聞，一度疑似不堪被指責是小三吞藥輕生，所幸治療後已無大礙，回歸生活常軌。她今（23日）在IG分享開工照，網友發現她整個人瘦到骨頭凸出，接近紙片人狀態，引發議論。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-23 17:18:45
「蕾宏事件」後，Yumi沒有停止更新社群網站，去年12初上傳一張穿小可愛的自拍，當時身形就很骨感，今曝光的照片，她穿細肩帶中國風洋裝，與姊姊Miko拍時尚照，露出的兩隻手臂細到有如皮包骨，上半身骨架甚至清楚浮現，看起來有些嚇人。
Yumi寫下：「正式開工！」但一半的網友都聚焦在她的身材，驚訝地說：「又瘦了好多」、「瘦到很可怕」、「太瘦了吧」、「要吃多點、保重身體」、「吃多一點啦！太瘦了太瘦了太瘦了，臉肉肉的更好看喔」、「乖乖好好吃飯啊，瘦的讓人心疼」、「希望以後跟著妳們的都是好運，然後有貴人相助」！（編輯：楊穎軒）
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