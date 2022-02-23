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下半年有望出國！專家點出最大挑戰　否則恐成香港翻版

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日鬆口，下半年有望出國旅遊，不過要先逐步完善檢疫措施。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日鬆口，下半年有望出國旅遊，不過要先逐步完善檢疫措施。（示意圖／取自 Unsplash ）

記者許若茵／台北報導

2022-02-23 16:57:05

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日鬆口，下半年有望出國旅遊，不過要先逐步完善檢疫措施。對此，前疾管局局長蘇益仁接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，解封前最大挑戰就是如何提升老年族群的第三劑施打率疫，第三劑的疫苗苗涵蓋率至少80%以上，否則屆時解封，死亡、重症病例增加將癱瘓醫療量能，台灣恐成香港翻版。

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今陳時中透露，未來將逐步開放商務旅客，但針對出國旅遊仍需多方評估和考量，相關旅遊措施、指引、SOP等，現在正是開始規劃的時候，「就等時機成熟，那就可以來做！」雖然日期未定，不過下半年有望實行。

對此，蘇益仁認為，現在要達到解封程度，最大的挑戰在於老年族群的疫苗施打。根據疾管署統計，截至昨上午10時，65至74歲與75歲以上族群第三劑疫苗涵蓋率分別為61.0%與48.5%。

蘇益仁指出，高齡族群第三劑疫苗涵蓋率低，且距離第二劑疫苗施打可能已經過7至8個月，早已失去保護力，在解封前，老年人第三劑疫苗覆蓋率應提升到80%至90%。「最重要的並非是整體疫苗涵蓋率，因為新冠肺炎導致住院、重症、死亡的多是老年人，台灣在去年5月本土大爆發時有800多例死亡個案，90%以上皆是60歲以上，因此若是台灣解封前沒有提升老年人疫苗施打率，恐會如現今的香港疫情失控、醫療量能崩潰。」

蘇益仁估計，為防範疫情爆發，未來數月都免不了仍要戴口罩，不過在疫情趨緩的現階段，部分場所如餐廳、娛樂場域可考慮搭配疫苗護照，適度放寬防疫規範，但若疫情再度爆發，對台灣未來挑戰還是很大，就要緊縮防疫措施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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