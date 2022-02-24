房市／真「金店面」！北市南西商圈小店 租金每坪1.56萬
過去一年國際旅客剩下疫情前的1%，今（2022）年預期可望先開放商務客來台，這波疫情的店面市場寒冬可望逐漸解凍。根據最新實價租金紀錄顯示，北市南西商圈沿街店面1月實價月租達12.5萬元，每坪1.56萬元，創北市過去一年半以來新高。
生活消費中心/綜合報導
2022-02-24 08:00:00
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波內需型店面受到疫情影響較小，國際觀光客消費比例越高的市場，受到疫情衝擊的狀況越為嚴峻，包括西門町、東區、士林夜市等，都可以感受到疫情造成消費急凍。
不過近期南西商圈有筆實價紀錄，該店前一手租客為飲料店，這次實登月租12.5萬元，每坪租金達1.56萬元，現場目前作為特賣會使用，若以同區段的實價行情來看，過去最高行情每坪租金達1.8萬元，而且還不是小坪數的店面店，從2012以來四次的實價紀錄，同路段租金分別為每坪1.6萬元、1.45萬元、1.8萬元，與今年1月的1.56萬元，不過這次租賃面積僅有8坪，屬於小店面低總、高單類型的店面。
曾敬德指出，現在商圈中增加最多的就是短期特賣會，南西商圈也出現類似現象，反映長租需求出現下滑，房東採短租方式避免長期空置，在過去景氣榮景時，滿街盡是特賣會的狀況並不常見。