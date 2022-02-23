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虐嬰案托育員騙簽和解書　家長悔信「惡魔的學校」

▲王母哭泣自責「親手把寶貝送去惡魔的學校」，吳佩芸（右）在旁安慰。（圖／記者顏幸如攝，2022.02.23）
▲王母哭泣自責「親手把寶貝送去惡魔的學校」，吳佩芸（右）在旁安慰。（圖／記者顏幸如攝，2022.02.23）

記者顏幸如/台中報導

2022-02-23 17:17:37｜2022-02-23 18:15:35

台中虐嬰案雪球越滾越大，王姓家長今淚控托嬰中心簡姓負責人的托育員妹妹，為規避民刑事責任，在事件爆發前登門騙她簽下和解書。夫妻倆直到看見新聞畫面，才知女兒曾被多人虐待，對當初把寶貝送到「惡魔的學校」自責不已，也為社會局一年後才查出真相，還想個別安撫家長，感到無法諒解。

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王姓女嬰的父母，今（23日）下午在時力台中黨部南屯區主任吳佩芸陪同下出席記者會。王母說，華興托嬰中心去年7月突然停辦，園方對家長表示受疫情影響撐不下去，她因此把女兒轉到別家中心。今年一月中旬，久未聯絡的簡姓老師突然打電話，說要到家裡拜訪她，表示曾因女兒哭鬧將她「帶去哺乳室冷靜一下」，雖然讓她獨處在一個小空間，但「中間有拉門可以隨時照看」，簡老師對此感到過意不去，還包了個6千元紅包。

▲簡姓托育員在事件爆發前，騙家長簽下和解書。（圖／女嬰家長提供，2022.02.23）
▲家長指控簡姓托育員在事件爆發前，登門騙簽下和解書。（圖／女嬰家長提供，2022.02.23）
王母說，老師態度非常誠懇，強調沒對孩子造成任何傷害，希望她簽和解書，事後又包1萬2的紅包給她。直到上星期五她看到新聞畫面，驚覺女兒在學校受虐，不僅被重摔、倒吊，還拖到儲藏室關起來。

王母哭著說：「事實根本不是她說的那樣！她們好幾個人輪流虐待我的孩子，當我每天去接送小孩時，竟還能笑著面對我！」王父指出，他們到警察局報案、看監視器畫面，發現女兒不只被關起來，還打頭臉、身體、多次怒罵。「小孩被強塞奶嘴、毯子蓋頭，還被拖去死角，她們故意把我孩子拖去沒有監視器的死角，到底做了什麼？」

▲當孩子哭鬧，托育員用力戳頭使頸部往後大力凹折（紅圈處），另一托育員甚至嘻笑看待。（圖／女嬰家長提供，2022.02.23）
▲當孩子哭鬧，托育員用力戳頭使頸部往後大力凹折（紅圈處），另一托育員甚至嘻笑看待。（圖／女嬰家長提供，2022.02.23）
吳佩芸指出，收托8月以下嬰孩的「嬰寶班」有黃、林、簡3名托育員，收托10名嬰兒，僅簡姓負責人的孫子、托育員黃昀恩的孩子被正常對待。去年2月張姓女嬰家長控告托育員黃昀恩虐嬰，今年初又多出林姓托育員涉案，身為華興負責人妹妹的簡姓老師擔心紙包不住火，才急忙找上王姓家長，想避掉刑事責任。

王母說，前年10月她將4個月大的女兒送到華興，黃昀恩爆發施虐事件時，女兒才7個月大。「本來在家很乖巧，後來變得愛哭鬧、沒安全感，每晚睡夢中嚎啕大哭，送去收驚也無效。」雖然轉到別家托嬰中心，仍有嚴重分離焦慮。她哭著說：「現在女兒只要看到學校的門就哭，恐懼不願進去。看到她心理受損我很難過，身為媽媽，竟親手把寶貝送去惡魔的學校。」

▲王姓女嬰哭泣時，托育人員捏她、用力推下巴（紅圈處），。（圖／女嬰家長提供，2022.02.23）
▲王姓女嬰哭泣時，托育人員捏她、用力推下巴（紅圈處），。（圖／女嬰家長提供，2022.02.23）
王母說，21日有一位自稱市府社會局的督導想要到家拜訪，但她已有一次被簡老師登門欺騙的經驗，不想單獨面對，希望社會局能集體處理此案，因此找上時力求助。吳佩芸表示，她已經陪5組家長個別提告，針對未來的處置，希望社會局以集體說明方式處理，讓受害家長一起獲悉相關進度，而非一個人單打獨鬥或被各個擊破。

社會局對此回應表示，發現新事件後已聯繫相關案件家長、完成部分訪視，但部分家長婉拒，目前已完成3名相對人訪談，但依《兒童及少年福利與權益保障法》規定無法公開說明，將要求托嬰中心召開說明會，並協助家長。

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