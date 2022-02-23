立委貪汙案出庭拒認罪　徐永明酸「政治金光黨」拿錢沒事

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徐永明開庭時稱，2019年12月2日公聽會舉行前，郭克銘曾安排自己與李恆隆在國會辦公室碰面，但他告訴李恆隆，SOGO經營權過於個案無法幫忙，他不只沒拿錢，還不斷拒絕，強調自己嚴守立委分際，職務上紅線畫得很清楚，並囑咐2位前辦公室主任不拿不合法的政治獻金。
徐說，公聽會當天他是去講《礦業法》，與SOGO經營權無關，卻因名字列在公聽會邀請函就要論以7年以上重罪。
值得一提的是，2020年7月31日檢調發動搜索時，也曾搜索民進黨大老陳唐山。檢調查出，陳唐山收受李恆隆金援，將錢用於裝璜台南市鹽水區的房屋，還參與SOGO案協調，曾以50萬元交保，最後獲不起訴。
徐永明今天也在庭上暗酸，那些「政治金光黨」本來說「時代力量上船了」，後來脫身、每個都認罪，且協商條件是全中華民國最好的，「實在難以接受」，稱自己是碰上橫行立院的「政治金光黨」。
吳世昌稱，他與徐永明認識20年，徐是他老師，時代力量當時有滅黨危機，因此幫忙募合法的政治獻金，李恆隆確實想捐錢給時代力量，但徐永明操守好，紅線畫在哪裡很清楚。
吳當庭攻擊公訴檢察官，澄清他沒拿別人一塊錢，首次被帶回偵訊時是證人身分，「連調查官都說我沒問題」，而後獲無保請回，2020年8月31日再被搜索，沒有新證據就將他轉列被告，還要他咬徐永明涉案，他明確拒絕卻被起訴；之後看起訴事實發現，偵訊191人次，「只給我一次辯白的機會，公平嗎？」他直批檢察官起訴他，就是為了「找一個線頭」起訴徐永明，用以掩飾執政黨立委涉貪。