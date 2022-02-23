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立委貪汙案出庭拒認罪　徐永明酸「政治金光黨」拿錢沒事

▲前時代力量立委徐永明。（圖／民眾提供，2022.2.23）
▲前時代力量立委徐永明。（圖／民眾提供，2022.2.23）

記者潘千詩／台北報導

2022-02-23 17:40:05｜2022-02-23 17:53:42

跨黨派立委集體涉貪案，台北地院今（23）日再開庭，要辯論前時代力量立委徐永明涉案部分。徐永明不僅否認收賄，也拒絕認罪，還稱自己是被「政治金光黨」詐騙，暗指前立委陳唐山拿錢卻沒被起訴，他難以接受。

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檢方指控，徐永明經由趨勢民調公司總經理吳世昌、是知公司總經理郭克銘，協助前太流公司董事長李恆隆在立法院紅樓出席東吳大學舉辦的公司法修法鑑定公聽會並上台發言，收賄200萬元。北院傳喚徐永明、吳世昌、郭克銘、李恆隆4名被告。

徐永明開庭時稱，2019年12月2日公聽會舉行前，郭克銘曾安排自己與李恆隆在國會辦公室碰面，但他告訴李恆隆，SOGO經營權過於個案無法幫忙，他不只沒拿錢，還不斷拒絕，強調自己嚴守立委分際，職務上紅線畫得很清楚，並囑咐2位前辦公室主任不拿不合法的政治獻金。

徐說，公聽會當天他是去講《礦業法》，與SOGO經營權無關，卻因名字列在公聽會邀請函就要論以7年以上重罪。

值得一提的是，2020年7月31日檢調發動搜索時，也曾搜索民進黨大老陳唐山。檢調查出，陳唐山收受李恆隆金援，將錢用於裝璜台南市鹽水區的房屋，還參與SOGO案協調，曾以50萬元交保，最後獲不起訴。

徐永明今天也在庭上暗酸，那些「政治金光黨」本來說「時代力量上船了」，後來脫身、每個都認罪，且協商條件是全中華民國最好的，「實在難以接受」，稱自己是碰上橫行立院的「政治金光黨」。

吳世昌稱，他與徐永明認識20年，徐是他老師，時代力量當時有滅黨危機，因此幫忙募合法的政治獻金，李恆隆確實想捐錢給時代力量，但徐永明操守好，紅線畫在哪裡很清楚。

▲趨勢民調總經理吳世昌。（圖／民眾提供，2022.2.23）
▲趨勢民調總經理吳世昌。（圖／民眾提供，2022.2.23）
吳當庭攻擊公訴檢察官，澄清他沒拿別人一塊錢，首次被帶回偵訊時是證人身分，「連調查官都說我沒問題」，而後獲無保請回，2020年8月31日再被搜索，沒有新證據就將他轉列被告，還要他咬徐永明涉案，他明確拒絕卻被起訴；之後看起訴事實發現，偵訊191人次，「只給我一次辯白的機會，公平嗎？」他直批檢察官起訴他，就是為了「找一個線頭」起訴徐永明，用以掩飾執政黨立委涉貪。

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