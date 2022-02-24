房市／「共用浴巾」掀婆媳大戰！網推唯一解決辦法是這招
近日台灣社群平台Dcard「老公一家共用同一條浴巾」貼文引起網友熱議，許多網友留言搬離公婆才是唯一辦法，房市專家指出，首購族購屋原因除了成家立業、家庭成員組成改變之外，最常見的就是婆媳生活習慣不同，曾經有夫妻買屋不殺價，原因就是要急著買下，趕快搬離公婆的實際案例。
生活消費中心/綜合報導
2022-02-24 08:30:00
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，首購族購屋最常見的幾個因素不外乎是工作已有一段時間，有一定存款，添購自己的房子完成夢想，其次就是結婚有了小孩居住空間不夠，需換大一點的居住環境。但其實也有不少的首購族是因為婆媳相處在同一個空間，久而久之因生活習慣不同，或是對小朋友的教育理念不同而關係緊張，想要趕快購屋自己生活。
實際詢問第一線房仲工作者，據觀察，婆媳出現摩擦最常是對小朋友教育理念的不同，比如小朋友寫作業時間，看電視時間分配不均而起爭執，再來就是生活習慣的不同，就如「老公一家共用同一條浴巾」當中衛生習慣的不同常常會讓雙方產生反感。
汐止在地房仲就表示，曾經台北市的一對夫妻因為婆媳生活習慣不同已影響生活起居以及心理情緒，急於尋覓新屋，不殺價直接以原價購買汐止物件，短短一個月內就成交，顯示這對夫妻真的有其急迫性，客戶也請房仲業者在洽談期間有任何資訊切勿將資料寄到通訊地址，以免讓婆媳誤會加劇。
曾敬德表示，如果婆媳生活習慣、教育理念一致，長輩還可幫忙照顧小孩，時常可以營造和樂的三代同堂；反之則會讓婆媳產生誤會，這時他建議夫妻在經濟能力許可之下趕快搬，避免婆媳交惡或是先以租代買，設法先營造距離的美感。