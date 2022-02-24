《在車上》袁子芸簽約美國經紀公司　想和「甜茶」飆戲

濱口竜介導演的作品《在車上》自2021年坎城影展拿下最佳劇本以來，一路得獎入圍不斷，前陣子公佈的奧斯卡入圍名單中，更是打破日本電影紀錄一舉入圍最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本及最佳國際影片等四項大獎，可說是今年亞洲影壇最受矚目的作品之一。除了導演和電影本身備受關注，片中來自台灣的演員袁子芸也透過《在車上》在國際間嶄露頭角，美國經紀公司AIG（Artist International Group）對袁子芸在《在車上》片中，中英文流利自如的演出感到印象深刻，進而跨海提出合作邀約。
而身為甜茶提摩西（Timothee Chalamet）鐵粉的袁子芸，也不忘把甜茶放入夢幻合作名單中，「感覺這次的簽約合作，讓我離跟提摩西合作的夢想再更靠近了一點。」和許多觀眾一樣，袁子芸從《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）注意到提摩西，他陰鬱的樣子讓人感覺有著許多故事，進而對他所飾演的角色有興趣，並在《淑女鳥》（Lady Bird）、《她們》（Little Women）、《雨天・紐約》（A Rainy Day in New York）、《沙丘》（Dune）等作品中都看到他不同的面相，之後開始欣賞這位充滿銀幕魅力的演員。