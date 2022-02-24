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《在車上》袁子芸簽約美國經紀公司　想和「甜茶」飆戲

▲美國經紀公司AIG正式宣布與袁子芸簽約。（圖／東昊提供）
▲美國經紀公司AIG正式宣布與袁子芸簽約。（圖／東昊提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-24 01:00:00

濱口竜介導演的作品《在車上》自2021年坎城影展拿下最佳劇本以來，一路得獎入圍不斷，前陣子公佈的奧斯卡入圍名單中，更是打破日本電影紀錄一舉入圍最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本及最佳國際影片等四項大獎，可說是今年亞洲影壇最受矚目的作品之一。除了導演和電影本身備受關注，片中來自台灣的演員袁子芸也透過《在車上》在國際間嶄露頭角，美國經紀公司AIG（Artist International Group）對袁子芸在《在車上》片中，中英文流利自如的演出感到印象深刻，進而跨海提出合作邀約。

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▲袁子芸在《在車上》演出女演員珍妮絲．張。（圖／東昊影業提供）
▲袁子芸在《在車上》演出女演員珍妮絲．張。（圖／東昊影業提供）
AIG位於美國洛杉磯，合作的演員有莎朗史東（Sharon Stone）、甄子丹、楊紫瓊、鞏俐、李敏鎬等人，其經營的版圖除了好萊塢以外，更遍及歐洲各地。袁子芸一聽到AIG的合作邀約，第一個想法是很感激讓她能擁有這樣機會的每一個人，因為這段時間透過《在車上》而被很多人看到，已經覺得自己十分幸運，也知道要繼續努力才行。除了特別感謝濱口導演的指導以外，一想到或許有機會跟世界各地的影人合作，袁子芸就感到超級興奮及期待：「真的有很多想合作的好萊塢導演和演員！」

▲袁子芸簽約美國經紀公司AIG（圖／祖與占影像製作提供）
▲袁子芸簽約美國經紀公司AIG（圖／祖與占影像製作提供）
而身為甜茶提摩西（Timothee Chalamet）鐵粉的袁子芸，也不忘把甜茶放入夢幻合作名單中，「感覺這次的簽約合作，讓我離跟提摩西合作的夢想再更靠近了一點。」和許多觀眾一樣，袁子芸從《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）注意到提摩西，他陰鬱的樣子讓人感覺有著許多故事，進而對他所飾演的角色有興趣，並在《淑女鳥》（Lady Bird）、《她們》（Little Women）、《雨天・紐約》（A Rainy Day in New York）、《沙丘》（Dune）等作品中都看到他不同的面相，之後開始欣賞這位充滿銀幕魅力的演員。

▲提摩西夏勒梅豪撒5千美元約應召女郎。（圖／甲上）
▲「甜茶」提摩西夏勒梅現在是好萊塢炙手可熱的男演員。（圖／甲上提供）
這次《在車上》是改編自村上春樹作品的文藝電影，袁子芸在片中飾演的女演員珍妮絲．張（Janice Chang）也都是文戲，但其實她曾經為了表演而去練過一段時間的武術，雖然和她的柔美的外型很有反差，袁子芸對女打仔的角色卻是躍躍欲試。子芸也特別提到像是電影《追殺比爾》（Kill Bill）中栗山千明飾演的日本女高中生Gogo，兇悍又可愛，這樣叛逆迷人的角色也很吸引她。

▲袁子芸在日本電影《在車上》飾演劇場演員，以中文演出契軻夫經典舞台劇《凡妮亞舅舅》。（圖／東昊提供）
▲袁子芸在日本電影《在車上》飾演劇場演員，以中文演出契軻夫經典舞台劇《凡妮亞舅舅》。（圖／東昊提供）
《在車上》這次入圍奧斯卡四項大獎，袁子芸開心地說站在坎城影展的時候已經覺得很不可思議了，沒想到自己參與的作品有機會進入奧斯卡，真的感到與有榮焉。除了請大家記得進戲院去看電影之外，袁子芸也號召親朋好友幫忙集氣，希望濱口竜介導演及《在車上》能在今年的奧斯卡中拿下大獎！（編輯：楊穎軒）

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