2022台灣燈會在高雄 16名新住民熱情當起導覽員
《四方報》報導，2022台灣燈會在高雄，本次燈會設立新住民燈區，高雄市政府民政局與文藻外語大學東南亞學系師生及新住民文創藝能協會合作，規劃通譯導覽人員培訓，目前已經有16名不同背景的新住民及其子女投入導覽員行列。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-23 18:11:05｜2022-02-23 18:11:29
今年的台灣燈會新住民燈區在衛武營主場展示2件作品「脈動」及「共生花」。「脈動」由日本新住民長友大輔自身經驗與感觸，闡述初來乍到的忐忑心境，所帶來的激動起伏轉換為一顆心臟跳動的過程，準備好面對未知的挑戰；「共生花」則由加拿大新住民葉海地以長期在花東生活體驗，透過每朵獨立形狀陶藝花所群集而成，形塑這片土地共創共榮的人民。這2座新住民創作主題，搭配現場光影流動及音樂饗宴，交織出多樣且豐富的文化。
為方便民眾了解作品，燈區現場安排共16名新住民通譯導覽員，解說作品創作意象，國籍涵蓋越南、印尼、泰國、馬來西亞、柬埔寨、緬甸等國，在民眾觀賞過程中，導覽員還會以自創的新住民母語介紹與民眾互動，藉機與民眾教學互動，講述東南亞語言與中文的相似處。例如，越南語的「您好」用台語發音為「洗澡」、「謝謝」用台語發音則為「感恩」、越南語的「再見」發音也近似「蛋餅」，以此拉近民眾與東南亞文化的距離。
目前臺灣將近57萬新住民，其中在高雄市就有超過6萬的新住民人口，為全國第2名，在這塊土地共同生活。高雄燈會展期至本月28日止，民眾利用此次燈會，蒞臨高雄衛武營都會公園，觀賞新住民作品，貼近新住民文化。觀賞燈會期間，也可運用「臺灣燈會防疫平台」，不僅可滿足防疫實聯制的要求，也能線上預約活動展演，享有快速通關效率。