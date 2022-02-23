預估5年內產值達1200億！高雄前鎮科技園區前瞻大樓啟用
經濟部加工出口區管理處高雄前鎮科技產業園區前瞻大樓於今(23)日，舉行落成啟用儀式，廠房出租率已達9成，投資額逾百億元以上，預計5年內園區產值可達新台幣1200億元，並創造2萬6千個就業機會，帶動供應鏈1000億元以上週邊效益。
記者黃守作／高雄報導
2022-02-23 21:00:00
高雄前鎮科技產業園區前瞻大樓落成啟用儀式，是由經濟部部長王美花與高雄市長陳其邁共同主持，立法委員林岱樺、賴瑞隆、加工出口區管理處處長楊伯耕、副處長劉繼傳、高雄市經發局局長廖泰翔、加工出口區電電公會理事長周光春等人與會。
經濟部部長王美花表示，前瞻大樓興建計畫是公部門推動產業園區更新首例，此次中央挹注前瞻基礎建設特別預算，讓成立超過55年的高雄前鎮科技產業園區開啟新篇章，園區產值從目前的700億，預估5年內提升至1200億元。
高雄市長陳其邁指出，他於2019年任行政院副院長十，參與前瞻大樓動土典禮，如今短短3年即如期如質完工啟用，展現行政院、經濟部及加工處積極效率，前鎮科技產業園區交通地址位置甚佳，連結全球供應鏈體系，未來高雄市將全力與經濟部合作，做廠商強力的後盾，中央地方共同攜手合作，投資高雄正對時，打造高雄成為全球先進半導體製程中心及亞洲高階製造中心。
加工出口區管理處處長楊伯耕說，前瞻大樓以綠色永續理念，取得銀級綠建築、銅級智慧建築及耐震標章，並榮獲2021城市工程品質金質獎及結構系統金優獎等佳績，未來將聚焦於智慧顯示科技與應用、電子零組件及生化等技術研發與生產製造，打造高階製造及科研發展重鎮，目前已引進瑞儀光電、高雄晶傑達、凱銳光電、麗鴻科技、樂業生技、錦聿科技及美商安天德百電等7家廠商進駐，廠房出租率已達9成。