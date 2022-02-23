影響2500筆交易！國泰世華銀ATM又出包　金管會要求檢討

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國泰世華銀行則解釋，由於昨日進行跨行交易優化模組上線，影響作業效能，導致少數ATM、網路銀行App等跨行提款與轉帳交易異常，銀行也立即進行處理，20分鐘內系統恢復正常，影響時間為昨日晚間7時05分至7時25分。
由於受影響交易筆數約2500筆，國泰世華銀行強調，秉持客戶權益至上原則，皆會妥適處理，並預計於今日完成帳務修正與退款事宜，對於交易過程中造成客戶不便及久候，國泰世華銀行也表達誠摯歉意。
國泰世華銀行資深副總王志峰今日也親上火線說明，除先針對昨晚事件道歉之外，他也提到，這幾年整個金融業面臨到數位轉型的挑戰，在整個服務的提供上，客戶期待國泰世華銀提出更快速以及更加人性化的服務，在資訊的組織也從瀑布式（Waterfall）的組織轉換成敏捷式（Agile）的開發，伴隨而來的是對資訊同仁在工作上更大的負擔，以及維穩上更大的挑戰。這樣的壓力在全國資訊從業人員身上，大家都是心有所感。
他說，昨晚在系統上版更新功能時，程式在測試環境的表現是正常的，但在正式環境卻不如預期，也馬上在15分鐘內發現這個問題，同時第一時間把程式退版，針對當下受到影響的客戶，感到非常的抱歉。至於所有的帳務也在昨晚即時做了釐清，同時透過財金的機制發動退款，「保證絕對不會影響到各位客戶的權益」。
他表示，從客戶的回饋中也發現，有些客戶的問題會很快獲得解決，但有些需要2至3天，因為整個金融體系是一個共生的環境，國泰世華與所有銀行是透過財金公司進行連線，所以各行之間的清算作業可以很快地進行處理，有些銀行在處理的速度上是進行得快的；相對來講，有些同業處理機制不同，所以可能會影響到客戶帳款返還的時間，目前也積極地在跟同業聯繫，希望客戶的帳能夠在最短的時間內沖回到客戶的帳上，這邊跟大家做個簡單的說明。
王志峰最後也強調，「金融業的轉型與系統優化是一條不容易，但一定要走的路」，國泰世華銀行也會更注重在創新跟穩定之間取得平衡，同時以客戶的權益為最大的前提。