無法取消的早自習！這國學生為避交通地獄 每天四點起床

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所謂的「早自習」對奈及利亞大城拉哥斯（Lagos）的學生和家長來說，不是求學過程中為了擁有更多唸書、測驗的時間而做出的選擇，提早出門上學對他們來說是生活的「唯一答案」。只要一丁點時間差錯，例如睡過頭、忘記帶東西而折返，往往換來的是一整個早上陷入無數人通勤的尖峰時刻，絕對不可能準時脫離這場交通風暴。
不只是學生們長期睡眠不足，他們的家長和更年幼的孩子也得活在這樣的早起生活當中。更幼年的學童雖然附近有學校，但也得跟著哥哥姊姊們出門搭上校車，至於他們的父母更不會有「睡回籠覺」的機會，臉上的黑眼圈象徵著他們為了滿足孩子上課不遲到、自己上班不遲到，只能跟著在天還沒亮的凌晨出門，接送孩子後再自行前往工作場合「早自習」。
專家認為，對成年人來說「嚴重睡眠不足」可能造成生理機能如內分泌、荷爾蒙的失調，而對身心尚未發展成熟的孩子們來說影響更劇。一名在拉哥斯執業的心理治療師丹尼爾絲（Fehintola Daniels）就告訴媒體，比起一般需要9至12小時睡眠時間的同齡學生，住在拉哥斯的孩子們每天睡眠時間只有短短的5到7小時。結果可能造成這些孩子們在課業上表現不佳，「因為太累沒寫作業」、「睡過頭沒參加到考試」不是他們的藉口而是日常，更有可能造成焦慮、易怒、注意力不足和抑鬱等心智問題。