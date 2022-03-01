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無法取消的早自習！這國學生為避交通地獄 每天四點起床

▲台灣為了早自習的存廢產生許多討論，而在奈及利亞的學生只能在清晨四點起床出門，避免碰上交通地獄。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲台灣為了早自習的存廢產生許多討論，而在奈及利亞的學生只能在清晨四點起床出門，避免碰上交通地獄。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-01 16:22:16

台灣日前因為早自習的存廢產生了沸沸揚揚的討論，日前教育部正式拍板定案，未來早自習、課後輔導，都不能考試。每周早自習的時間，至少4天，讓學生自行運用。

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不過實際上，因為「早自習」而睡眠不足的困擾不只發生在台灣，遠在奈及利亞大城拉哥斯市的學生們也遇到了同樣的問題。不過他們早自習的原因不只是學業上的壓力使然，而是在當地嚴重的「通勤地獄」面前，學生們只能在天還沒亮的凌晨4點起床，不論寒暑的趕往學校。

所謂的「早自習」對奈及利亞大城拉哥斯（Lagos）的學生和家長來說，不是求學過程中為了擁有更多唸書、測驗的時間而做出的選擇，提早出門上學對他們來說是生活的「唯一答案」。只要一丁點時間差錯，例如睡過頭、忘記帶東西而折返，往往換來的是一整個早上陷入無數人通勤的尖峰時刻，絕對不可能準時脫離這場交通風暴。

不只是學生們長期睡眠不足，他們的家長和更年幼的孩子也得活在這樣的早起生活當中。更幼年的學童雖然附近有學校，但也得跟著哥哥姊姊們出門搭上校車，至於他們的父母更不會有「睡回籠覺」的機會，臉上的黑眼圈象徵著他們為了滿足孩子上課不遲到、自己上班不遲到，只能跟著在天還沒亮的凌晨出門，接送孩子後再自行前往工作場合「早自習」。

▲中國網路上日前就流傳一段小學2年級學生的「奇葩造句」，而該位學生的「特殊價值觀」就連老師也驚呆。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲學生得在天未亮時出門早自習。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
專家認為，對成年人來說「嚴重睡眠不足」可能造成生理機能如內分泌、荷爾蒙的失調，而對身心尚未發展成熟的孩子們來說影響更劇。一名在拉哥斯執業的心理治療師丹尼爾絲（Fehintola Daniels）就告訴媒體，比起一般需要9至12小時睡眠時間的同齡學生，住在拉哥斯的孩子們每天睡眠時間只有短短的5到7小時。結果可能造成這些孩子們在課業上表現不佳，「因為太累沒寫作業」、「睡過頭沒參加到考試」不是他們的藉口而是日常，更有可能造成焦慮、易怒、注意力不足和抑鬱等心智問題。

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