陳亞蘭拍戲「厝賣光」　77歲楊麗花霸氣喊：我養妳

陳亞蘭今（23日）率主要演員紀麗如、林佩儀、何佩芸、陳怡真、游耀光、簡嘉伶、范宏恩、羅裕誴、羅文君、江俊賢、王蘭花、康乃星、黃亦潔、陳美玲出席《嘉慶君遊臺灣》首映會，77歲恩師楊麗花睽違3年再次現身媒體場合，義不容辭地替愛徒站台，楊麗花知道陳亞蘭為了《嘉慶君遊臺灣》自掏腰包、「厝都賣光光」，一口氣說出：「下半輩子我養妳。」陳亞蘭數度紅了眼眶，說楊麗花終身如父，是一輩子的貴人，「哪有這種老師要養學生，應該是學生要孝敬老師。但妳就知道他這輩子永遠挺妳到底。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-02-23 18:54:40
身兼《嘉慶君遊臺灣》製作與主演，陳亞蘭斥資百萬將首映會場地打造成清朝宮殿，目的就是想讓全台觀眾感受她想要傳承推廣台灣傳統戲曲的決心與毅力。她在記者會上真情流露：「不管遇到多大的困難，難關來了就要面對，就要去過關。」她從去年9月開始如火如荼進行後製，已超過180天無休假，過年期間除夕就開工到西螺福興宮派送春聯為戲宣傳，最近累到「燒聲」，顯現對歌仔戲的執著與意志力，令人佩服。
陳亞蘭感念恩師楊麗花支持，她說：「楊阿姨從《嘉慶君》在籌備期間，就不時關心劇本創作進度，演員在造型定裝時就抽空親臨現場給予建議。」她指出：「楊阿姨對於歌仔戲的高標準，自己是遠遠比不上，只能盡全力地與時接軌，打造全台觀眾最愛看的歌仔戲。」其實陳亞蘭為傳承台灣百年歌仔戲文化，再造電視歌仔戲新經典，與恩師楊麗花攜手擘劃《嘉慶君遊臺灣》，期望將這齣與時俱進，傳統與科技無縫融合的電視歌仔戲，傳達歷史文化價值與精神，讓歌仔戲再次成為全台觀眾共同的記憶。
陳亞蘭感謝各界出錢出力幫助歌仔戲，但她表示：「一直這樣下去也不是辦法，要用電視的傳播力，才能讓這個文化傳承下去。」希望有適合的機制幫助歌仔戲從業人員。她希望《嘉慶君遊臺灣》能夠衝出高收視成為代表作，讓她有更多資源投入下一部。《嘉慶君遊臺灣》2月24日起每周一至周五晚間8點台視播出。