兩樣情！韓國也鬧蛋荒 卻花2億銷毀2100萬顆進口蛋
台灣先前爆「雞蛋荒」，民眾到超市、市場搶購都撲空，一時之間亂象頻傳，不過同時韓國卻傳出，要花費4.8億韓元（約台幣1122萬元）銷毀2100萬顆進口雞蛋，若加上運費成本，這批待銷毀的進口雞蛋成本約達90億韓元，等於台幣2.1億元全都浪費。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-02-23 19:15:37
根據韓媒《YTN》報導，隨著物價上漲，韓國蛋價也跟著飛漲，再加上韓國從2020年底至去年夏天為止爆發禽流感，約有1700萬隻雞遭到撲殺，導致雞蛋產量大受影響，當時已經造成韓國蛋價飆漲，從2019年5000韓元漲至7000、8000韓元，甚至一度漲到9000韓元，還出現了「金雞蛋」的說法。
再加上新冠肺炎疫情爆發後，民眾不出門，在家裡「自煮」防疫，讓雞蛋的需求量大增。為了穩定物價，韓國政府大幅擴大雞蛋進口量，在2021年7月一共進口了2億顆雞蛋，是前一個月的一倍。
但不同於進口水果以及肉類，韓國民眾對於進口雞蛋興趣缺缺，反而導致雞蛋供應過剩。韓國農水產品流通公社1月更公開招標，以4.8億韓元預算銷毀2100萬顆進口雞蛋，其中約有71萬顆已經過期逾一個月以上。
實際上，除了進口以及銷毀的費用以外，還得加上航空運輸等相關物流費用，這2100萬顆雞蛋的進口成本約達85億韓元，如今面臨銷毀下場，雞蛋的總成本約達90億韓元。因此韓國政府也面臨指責，沒有審視規劃使用民眾「如血一般重的稅收」，投入上億韓元進口數億個「不受歡迎、非專業建議」的雞蛋，最後不僅未能抑制物價，甚至造成浪費。