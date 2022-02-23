談檢察人事！擬提高書記官職等能力　「三專生」再上二審

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蔡清祥說，想規劃從現有書記官提高待遇、職等，提升能力綜合幫助檢察官，承擔更大工作而非只處理文書紀錄工作，如果另找一批檢察官助理切割工作，屆時輔助人力切割太細反而效果不彰，何況還有檢察事務官，如果集中後也許可行。
至於「三專生」問題，因三專生多是主任、曾任襄閱，具一、二審豐富辦案經驗及行政事務歷練者，原規劃要第三次上二審才能實任，蔡清祥說，已打算修正成三專生回任一審後，只要表現獲肯定，除有分派行政工作、行政執行分署長工作或法務部副司長工作外，若還想回二審實任工作，也打算再創造另一個機會，讓二審有優秀人力進入，法務部會全盤綜合考量，並隨時修正。
對於檢察界質疑「萬年檢察長」問題，法務部指，檢察長派任須先由檢審會入圍，後由部長圈選，因此，這幾年由蔡清祥派任的檢察長，完全尊重檢審會提出的入圍名單並從中圈選，無從逕行指派所謂的「萬年檢察長」。
蔡清祥感慨表示，「人生的價值不是純粹用金錢衡量」，工作價值觀應放在對社會、對人民有幫助，對社會貢獻什麼，而非完全用金錢去衡量，鼓勵在職檢察官們在崗位上只要努力一定會被長官看到，他也一定會提拔願意付出、犧牲假期、犧牲與家人相處機會，全力追訴犯罪的檢察官，而且累積的經驗在機會來時就能好好發揮。
蔡清祥強調，自己是從基層檢察官幹起，也不是紅牌檢察官、也不是明星檢察官，只是兢兢業業在每項工作上努力付出，這才是檢察官該有的認知與抱負。