蔡凡熙爆禾浩辰愛裸臀　下半身見客「像男優」

禾浩辰、蔡凡熙在《我家浴缸的二三事》有非常多泡澡戲，超過5成的戲都在浴缸發生，因此拍攝時禾浩辰與蔡凡熙大多直接穿著浴袍或圍浴巾加上肉色內褲，方便穿脫隨時可以下水，戲裡禾浩辰與蔡凡熙在浴缸中單獨泡澡，雙方肉體相互糾纏，還大聊下半身話題，讓兩人頻頻笑場，戲稱彼此的低胸看起來很性感，他倆對前來探班的柴智屏說：「感覺我們很像男優。」令柴智屏哭笑不得。也因拍攝時正值冬天低溫，劇組非常貼心加裝熱水器希望拍攝更舒適，禾浩辰與蔡凡熙大讚拍戲像在泡湯，非常爽。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-23 20:01:19
因有眾多澡堂裸露戲，在拍攝現場經常穿著肉色內褲的禾浩辰與蔡凡熙，被問及過去認識多年是否曾看過彼此的裸體？蔡凡熙表示只有看過禾浩辰的屁股，還爆料他很愛露屁股，很多人都看過，對此禾浩辰急忙否認，稱露屁股都是因為工作的需求，不然應該沒有人很愛露屁股，請大家不要誤會他有裸露癖。
禾浩辰也透露戲裡不止一場下半身袒裎相見的扮相，禾浩辰說：「在故事的第一場戲就是人魚剛登陸，從水裡面的世界剛剛踏上人類的世界，所以一絲不掛是很合理的。」而拍攝的那天正好遇上寒流，讓只穿肉色內褲的禾浩辰直呼快凍僵了。《我家浴缸的二三事》每周日晚上8點於東森戲劇台首播，每周日晚上10點於KKTV、Line TV、中華電信MOD/Hami Video播出，每周一中午12點於myVideo播出。