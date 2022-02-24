德經濟部長：沒有俄天然氣輸入　德國仍撐得下去

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德國總理蕭茲（Olaf Scholz）昨天表示，已中止北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）最終審查程序，來回應俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）決定承認烏克蘭東部兩個分離地區為獨立國家。
綠黨（Green Party）籍的哈柏克表示，完全切斷俄國天然氣供應，將造成市場出現大洞，首先會「推動價格上漲」。
然而，他說，德國電力需求能夠透過其他能源來源和供應國來「彌補」缺口，包括政府也致力於加速再生能源發展。
希臘政府發言人今天表示，希臘已制定計畫接收額外天然氣，避免供應中斷情況發生。
俄國下令出兵進駐烏東兩個親俄地區後，西方國家昨天對俄國實施新制裁，且揚言如果莫斯科對烏克蘭發動全面入侵，將進一步制裁。
希臘40%的天然氣從俄國進口，也與亞塞拜然和阿爾及利亞簽署天然氣供應合約。
政府發言人歐柯諾莫（Giannis Oikonomou）向國營電視台表示：「我們已為額外供應液化天然氣（LNG）和（管線）天然氣採取預備措施。」
他說，希臘將會透過從亞塞拜然到義大利的管線，設法取得盡可能多的天然氣。
消息人士告訴路透社，除了阿爾及利亞外，埃及和奈及利亞可能也會提供希臘額外液化天然氣。
歐柯諾莫還說，為了避免出現任何發電中斷情況，已準備好把部分天然氣發電廠改成柴油發電。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110223