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下雨騎車總是濕？網教「一招」雨衣這樣穿：完全沒濕過

▲天氣一直處在濕冷狀態，對機車族更是一大考驗，雨衣怎麼穿才不會淋成落湯雞有訣竅。（圖／NOWNews影像中心）
▲天氣一直處在濕冷狀態，對機車族更是一大考驗，雨衣怎麼穿才不會淋成落湯雞有訣竅。（圖／NOWNews影像中心）

記者周淑萍/綜合報導

2022-02-24 01:47:03｜2022-02-24 01:59:11

本週天氣一直處在濕冷的狀態，想要搭車、開車上班，但一出門發現大家都是一樣的想法，雖不用淋雨，但必須有超強耐心慢慢塞到目的地。不想塞在車陣中，改騎車，但騎車出門不用幾分鐘就被淋成落湯雞，全身又濕又冷讓人整天心情都「超阿雜」！

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外送平台的FB討論區就有騎士互相討論，該怎麼樣穿雨衣才比較不會全身濕，不少人建議「穿兩套」，裡面穿上兩件式雨衣，外面再套輕便雨衣或是一件式長雨衣，雙重保護「絕對防禦」；還有人建議可以下身雨褲＋長版雨衣，不用特別品牌，但完全沒濕過。

只要扣好、黏好，雨衣防水效果差異不大

《NOWnews今日新聞》實際詢問專售雨衣長達20年的莘榮有限公司，詢問內部人員張先生到底哪一種雨衣防水效果好？張先生直言：「不管是兩件式或一件式小飛俠披肩式雨衣，只要穿的時候擋風片扣好、黏扣帶黏好，其實防水效果都差不多，但如果雨勢太大還是會濕，但應該不至於會成為落湯雞。」

▲對機車族來說兩件式的雨衣安全性較高。(圖/記者周淑萍攝)
▲對機車族來說兩件式的雨衣安全性較高。(圖/記者周淑萍攝)
先檢查「反光條」

一件好的雨衣更重要的是「安全性」，畢竟天雨路滑，一到晚上視線不佳，臉上分不清是雨水還是淚水，更凸顯雨衣的好壞。張先生提醒要先檢查雨衣的「反光條」是不是還能發揮作用，「玻璃微珠材質的反光條，會因為吸水讓反光係數稍微降下，再加上因為穿在人身上，經常摩擦也會讓反光逐漸衰退。」沒有反光條，雨天視線不佳，騎車會很危險，「只要反光條沒亮，就可以說這件雨衣壞了，安全至上，不要省小錢。」基於安全考量，雨衣不要買過大，甚至想要蓋到腳底，達人建議大一個尺寸即可，避免行進間被其他車子勾到，影響行車安全。

▲雨衣的反光條相當重要，攸關行車安全。（圖/記者周淑萍攝）
▲雨衣的反光條相當重要，攸關行車安全。（圖/記者周淑萍攝）
雨衣的保養很簡單，不用的時候陰乾即可，切勿濕濕的就塞進車廂內，容易造成發霉發臭。可用中性洗碗機或是洗衣精清洗，但不可用溶劑清潔，像是甲苯、松香水、去漬油等，長時間曬到太陽也會讓雨衣脆化，影響使用壽命。整體來說，雨衣只要扣好、黏好，哪一種款式都差異不大，但如果以「安全」為考量，反光設計很重要，且尺寸不過大的兩件式相對會比較安全

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