螺螄粉怎唸？一半人都唸錯ㄕ 臭到捏鼻：「吃了卻上癮」
螺螄粉紅遍全台，你可能還沒吃過，但絕對耳熟能詳，最大特色就是又酸又臭，吃了欲罷不能。螺螄粉是源於中國廣西的小吃，用石螺熬煮湯頭，搭配幾樣專屬配料，在推出袋裝產品後，飄洋過海紅到台灣來，又被稱為「極致泡麵」。Social Lab社群實驗室分析網路最熱門的螺螄粉品牌，想嘗鮮不如先從這幾款吃起來。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-24 08:00:00
螺螄粉是中國廣西的小吃，「螄」字音讀ㄙ，一般民眾大多唸錯成「螺ㄕ粉」。用柳州特有的米粉，加上酸筍、木耳、花生、油炸腐竹等特殊配料。誠如其名，「螺螄」是螺的一種，不過螺螄粉裡並沒有放螺螄，而是湯頭用石螺熬成，加上必備配料酸筍，湯底酸辣又腥臭，但這股又酸又臭的滋味，反而讓人神奇的一口接一口。
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內螺螄粉的網路聲量表現，發現獲得最多網友力薦的品牌就是「好歡螺」，吃過的網友表示：「口味又濃又酸很夠味」、「酸筍的味道超讚」，是重口味愛好者不可錯過的螺螄粉品牌。
位居討論聲量第二名的「李子柒」，主打較清淡的口味，吃過的網友認為「湯頭雖然較淡，但也非常夠味」、「湯頭非常清爽、不膩」。另外，也有人提到其用料非常豐富，很有飽足感，因而獲得許多討論。
螺螄粉偏辣、偏鹹的口味，讓飲食習慣清淡的民眾卻步，因此也有人推薦可從「螺霸王」入門，番茄口味不辣，香醇的香氣很受網友喜愛。而「柳全」則是以配料受到許多討論，像是「腐竹給的毫不手軟」、「腐竹吃起來超有層次感，很搭螺螄粉本身」，可見一碗好吃的螺螄粉，除了湯頭先決，配料也佔據重要角色。
螺螄粉的配料也是熱議焦點之一，進一步觀察網友討論發現，湯頭酸味來源的酸筍、酸豆，兩者都獲得許多討論，網友直言是不可或缺的關鍵配料。腐竹、木耳、花生也是經典配料，網友大推：「腐竹脆脆的，搭起來口感超級豐富」、「把花生泡在湯裡面吃，根本停不下來」。