查報山坡地違規成績斐然　坡地金育獎新北獲6獎項

農委會水保局舉辦110年的坡地金育獎，新北市林口、淡水及三峽區公所辦理山坡地違規的查報、制止業務成績斐然，及新北市水土保持服務團因服務民眾申請水土保持績效良好，各獲頒「績優獎」；另新北市政府警察局積極查緝山坡地違法開發案件，獲頒為績優警政機關。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-24 00:23:38
新北市長侯友宜表示，新北市山坡地範圍幅員廣闊佔全市87%，開發及違規的案件數皆為六都前段班，山坡地管理工作是非常不容易的工作，感謝新北市各區公所、水土保持服務團、市府同仁，為山坡地保育利用管理工作的努力與付出；新的一年也要繼續加油，共同來守護新北市的山坡地。
新北市政府農業局長李玟說，未經申請隨意開挖山坡地，依水土保持法規定可處6萬元至30萬元的罰鍰，情節嚴重者將查扣違規機具，並移送地檢署偵辦；貢寮區109年有業者違規傾倒廢棄土，市府除依水保法及廢棄物清理法裁罰，並查扣違規機具移送地檢署偵辦。
李玟指出，經追查土方的來源為基隆某建案工地，而農業局、工務局、環保局跨縣市聯合基隆市政府要求建商清除土方，並實施水土保持處理與維護，讓業者的違規行為付出代價；提醒民眾，山坡地開發前應先擬具水保計畫申請，以免受罰。