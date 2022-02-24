俄國侵烏軍力幾乎完全到位！美警告：恐500萬人流離失所
美國政府官員23日警告，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）全力準備好入侵烏克蘭，侵略所需軍力已將近100%到位。美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）則指出，若俄羅斯全面入侵烏克蘭，恐將有多達500萬人流離失所。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-02-24 06:25:27
綜合外媒報導，美國國防官員透露，估計在烏克蘭邊界有15萬以上的俄國軍力，其中80%已經就位，而蒲亭預計移入烏克蘭的所有軍力也已有近100%到位。
該名官員警告，這些軍力是否採取行動將取決於蒲亭，以目前事態看來，隨時可能有所動作。
另一方面，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德在紐約聯合國大會（General Assembly）上示警，如果俄國的侵略行動繼續下去，將引發一場新的難民危機，恐有多達500萬人流離失所，如此將會是當今全球面臨的最大難民危機之一。
烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則在聯合國大會上指出，若蒲亭決定繼續採取侵略行動，沒有人能在這場危機中置身事外，呼籲各界採取積極的外交行動，釋出強烈政治訊息，實施嚴厲經濟制裁，並強化烏克蘭的防衞，希望能藉此迫使俄國放棄侵略計畫。
中國常駐聯合國代表張軍則表示，應透過外交途徑和平解決危機，強調中方的一貫立場，是維護所有國家的主權及領土完整。