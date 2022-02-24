中國外交部指台灣藉烏克蘭「蹭熱點」　制裁俄國無濟於事

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華春瑩指出，中方始終呼籲，各方應尊重和重視彼此的合理安全關切，努力通過談判協商解決問題，共同維護地區和平穩定，各方都應切實負起責任，為和平而努力，而不是一味推高緊張、製造恐慌、甚至渲染戰爭；並指控美國近來不斷向烏克蘭輸送武器、推高緊張、製造恐慌甚至渲染戰爭，才是當前烏克蘭局勢緊張的始作俑者，如果有人一邊火上澆油，一邊指責別人救火不力，這種行為是不負責任且不道德的。
至於多國對俄羅斯實施制裁的部分，華春瑩則回應，中國一貫反對任何非法單邊制裁，還引述美國財政部數據，指美國在過去20年裡實施的制裁數量增長了10倍，自2011年以來，對俄羅斯實施的制裁就超過了100多次。然而，美方的制裁似乎沒有解決問題，世界也沒有因此就變得更好，烏克蘭問題也不會因此就自然解決，中方希望有關方面認真思考，還是應該努力通過對話協商解決問題，同時，美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，亦不得損害中方和其他方面正當權益。
台灣方面，華春瑩聲稱，台灣當局有些人借烏克蘭問題蹭熱點和碰瓷，是不明智的行為，因為台灣的確不是烏克蘭，台灣從來都是中國領土不可分割的一部分，這是無可辯駁的歷史和法理事實，一個中國原則是公認的國際關係準則。
華春瑩強調，烏克蘭危機發生以來，有些人不時提及台灣，但中國的國家主權和領土完整從未分割，也不可能分割，這是台灣問題的現狀。1972年2月美國尼克森總統訪華時，中美雙方在上海發表了《中美聯合公報》，標誌著中美關係開始走向正常化，當中有關於台灣問題非常重要的論述：美國方面聲明，中美兩國的社會制度和對外政策有著本質的區別，但雙方同意，不論社會制度如何，都應根據尊重各國主權和領土完整，不侵犯別國、不干涉別國內政，平等互利、和平共處的原則來處理國與國之間的關係。
另外，在1982年8月17日中美政府發表的《八一七公報》中，美國政府也重申，無意侵犯中國的主權和領土完整，無意干涉中國內政，也無意執行2個中國或一中一台政策，不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，準備逐步減少向台灣出售武器。
華春瑩認為，關於美台交往的歷史事實，外界可以對照看看，美方是否真有信守承諾，相信這會有助於外界更好了解台灣問題，也奉勸包括台灣島內的一些人，千萬不要對台灣問題有任何誤解誤判。