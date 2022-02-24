率先撤下蔡英文、賴清德同框看板 周春米盼選戰回歸政策
民進黨中常會昨日針對九合一初選做出決議，凡是選對會成員，如蔡英文、賴清德、蘇貞昌等重量級人物，皆屬「公共財」，各候選人皆不得將其用於看板或文宣。但這個禁止條款卻排除溯及既往，已經掛上的看板、布條不必撤下，此一條款引發基層反彈。對此，投入屏東縣長初選的黨籍立委周春米今（24）日主動響應黨中央政策，拆除已掛上與選對會成員合掛的布條，盼選戰回歸地方。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-24 09:19:26｜2022-02-24 09:50:49
周春米表示，不溯及既往本來就會造成認定上的困難，也留下模糊的空間，可以理解基層的反彈。因此，在經過團隊商討後，決定直接撤下所有與中常會昨日決議牴觸的看板，杜絕相關爭議。無論是文宣、海報、看板甚至語音，都會避免與選對會成員同框。
周春米也說，擔任主席的蔡英文總統在昨天的會議中強調「初選要節制，若重蹈2008年覆轍，她就是失敗的黨主席」，她可以想見總統面對非常大的壓力，因此才希望各方節制，而這點與自己日前所呼籲的「適可而止」不謀而合。周春米認為，選對會成員都是黨內最頂尖的瑰寶，若讓他們被選舉的紛爭所耗損，無論對民進黨還是國家都不是一件好事。而自己第一批不符合中常會決議的看板已經撤下，但因為工期的關係，仍有一些等待下架中，會盡速完成相關作業，共同「為黨分憂」。
周春米也補充，屏東縣長選戰仍應以屏東地區為主軸，不停地反覆強調是誰推薦，誰力挺，顯然已經失焦。還是應該回歸地方討論，誰得到最多屏東縣民的認同，才應該是選戰的重中之重。