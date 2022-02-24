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營養師授「萬年不敗減重關鍵」　聰明吃且健康動

營養師授「萬年不敗減重關鍵」　聰明吃且健康動
營養師授「萬年不敗減重關鍵」　聰明吃且健康動

健康醫療網

2022-02-24 09:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】連九天的春節連假也讓你腰間多了一圈游泳圈，甚至連體重也大幅上升嗎？為了幫助民眾在開工或開學後能找回健康體態，衛生福利部南投醫院提供了減重方法，讓民眾能達到健康且有效的瘦身目的。毛柔壹營養師指出，目前最有效且最安全的減重方式就是均衡飲食搭配運動，只要懂得聰明吃，且擁有健康動的正確觀念，就能越減越健康。

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三餐均衡飲食　多攝取天然蔬果

但要如何聰明吃呢？不妨從三餐改變開始做起；毛柔壹營養師建議，三餐應以均衡飲食為準則，且養成定時定量、細嚼慢嚥的習慣，且避開油炸食物、炒飯或炒麵等高熱量食物攝取，若下午肚子餓時可選擇蒟蒻、大番茄、低糖果凍等低熱量食物作為點心，或選擇未加工澱粉取代精緻穀類、天然蔬果等，透過補充豐富膳食纖維，幫助增加飽足感也能促進腸道蠕動利於排便。

礙於疫情可從事居家運動　循序漸進增強度

毛柔壹營養師說明，至於在運動上，平時則可搭配適量活動來消耗熱量，像是以爬樓梯取代搭電梯、走路取代搭車等方式。若因疫情不方便外出運動，也可從事包括健康操、瑜珈、伸展運動等居家運動，採以漸進方式慢慢增加運動強度，達到瘦身目的外，也能促進健康。

年後減重掌握撇步　輕鬆瘦身無負擔

此外，若要控制體重的民眾則應採取緩慢而持續的步調，避免操之過急，循序漸進調整飲食及生活型態、養成規律運動，就能降低復胖機會。毛柔壹營養師強調，年後減重掌握均衡飲食以及運動的撇步，就能輕鬆瘦身無負擔。



資料來源：健康醫療網 營養師授「萬年不敗減重關鍵」　聰明吃且健康動

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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