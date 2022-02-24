COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

沒確診也有新冠後遺症？　專家呼籲留意「長新冠」

沒確診也有新冠後遺症？　專家呼籲留意「長新冠」
沒確診也有新冠後遺症？　專家呼籲留意「長新冠」

健康醫療網

2022-02-24 09:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】感染新冠病毒後，不少人會出現心悸、疲倦、暈眩等後遺症，且維持超過2個月並影響日常生活的相關症狀，被稱之為「長新冠」（Long COVID），台灣大學公共衛生學院預防醫學與流行病學研究所林庭瑀博士在《新冠肺炎防疫科學園地》直播中表示，以往我們都會以為只有感染過新冠肺炎的人，才有長新冠的症狀，但經過這兩年疫情，調查中也發現有些非新冠肺炎的感染者，在生理及心理上也出現同樣症狀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
無論感染與否　皆出現生理、心理症狀

因此這些研究從原本只探討感染者的長新冠症狀，進而開始比較感染者及非感染者在心理、生理上的長新冠症狀，林庭瑀指出，英國研究調查在11到17歲學童中，發現非確診者有1半出現長新冠症狀，確診者則是高達6成出現症狀，且過44%確診兒童有2種以上症狀，且好發症狀為發冷、疲勞、呼吸急促、失去嗅覺、胸痛、注意力不集中、眩暈及全身肌肉痠痛等。（如圖一）

▲圖一：英國研究調查結果。＠《新冠肺炎防疫科學園地》直播

另外，丹麥也發表一篇研究，針對去年（2021年）1至7月，15到18歲確診兒童進行後續症狀監測，結果顯示出現至少一種長新冠症狀的確診兒童，是非確診兒童1.22倍，其好發症狀與英國研究類似，包含呼吸困難、咳嗽、喉嚨痛與胸痛等，不過研究也發現隨著時間推移，這些症狀也出現了明顯改善。（如圖二）

年老族群長新冠症狀　比兒童更嚴重

非確診兒童的長新冠症狀也必須多加留意，林庭瑀表示，在丹麥 PedsQL生活品質問卷調查中，針對身體、心理、社會與教育方面，發現非確診兒童在四個指標（身體、情緒、社會、教育）的自評分數反而小於確診兒童，顯示因長期擔憂受到感染及長期封鎖等限制措施，造成心理疾病與失眠相關症狀的比例明顯增加，使生活品質下降。（如圖三）

▲圖三：丹麥 PedsQL生活品質問卷調查結果。＠《新冠肺炎防疫科學園地》直播

除了兒童、青少年，美國也針對65歲以上長者進行長新冠症狀研究，不僅約有32%的確診長者於21天後仍有1種以上相關症狀，且大多較嚴重，包含呼吸衰竭、高血壓、腎損傷、凝血功能異常、失智症等，林庭瑀表示，因此長者染疫康復後，要密切關注感染後長期症狀對健康的影響。（如圖四）

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙表示，台灣不能像歐美國家與病毒共存的原因之一，就包括兒童、青少年若沒接種疫苗，即便未染疫卻也可能出現長新冠症狀，陳秀熙強調，「這是無法估計的健康損失」，以及年老或脆弱族群，若疫苗施打率沒辦法達到90%以上，也容易出現較為嚴重的長新冠症狀，「這就是為何現階段無法超越重症清零的界限點，而走向與病毒共存的高疫情流行期。」陳秀熙說。

參考資料:

1.Stephenson, Terence, et al. The Lancet Child & Adolescent Health ,2022.。

2.Berg, Selina Kikkenborg, et al.,The Lancet Child & Adolescent Health ,2022.。

3.Ken Cohen, et al., BMJ, 2022.。



資料來源：健康醫療網 沒確診也有新冠後遺症？　專家呼籲留意「長新冠」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀