單親爸淪植物人留10歲兒　連千毅娜美妻出手幫

新北市汐止區金龍國小一名國小4年級葉姓男童，去年底父親因意外成為植物人。男童出身單親家庭，家中僅剩70多歲的阿嬤，經濟重擔都落在她身上，讓各界不忍紛紛伸出援手。直播主連千毅的老婆「真人版娜美」石帕玉也表示，打算將每個月的公益費用拿來幫助葉姓爸爸，被網友大讚「人美心也美」。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-24 10:00:30｜2022-02-24 10:10:13
石帕玉昨（23）日在臉書發文表示，看到新聞有個小學四年級男孩的爸爸變成植物人，付不出醫藥費及住院費用，「我跟老公把每月在做公益的費用，要先來幫忙小弟弟的爸爸！」連千毅做直播收入頗豐，也會固定幫助公益，石帕玉透露「27號一樣會進行一場大型公益，幫忙清寒家庭跟低收入戶」。網友看到後直呼，「人美心更美」、「有連董和夫人真好」、「很喜歡你人漂亮善良」、「社會上 就是需要多一點像任哥 娜美這樣的善良 謝謝你們的善良」。
新北市議員張錦豪日前已為葉家發起募款，代為擔任捐款窗口，短短5天就超過500萬元，張錦豪21日表示，目前存摺登錄已超過63本，因此停止募款，這筆款項之後也會在公證人見證之下，移撥至社會局「葉同學專戶」管理。（編輯：薛羽彤）